الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم على المقدسيين

ونظم المستوطنون، مسيرة استفزازية بأعداد كبيرة في منطقة "باب العامود"، ورفعوا علم الاحتلال، كما وجهوا الشتائم للعرب والمسلمين، وطالبوا برحيل الفلسطينيين، وخلال ذلك انتشرت شرطة الاحتلال وأبعدت الشبان الفلسطينيين عن المكان بالقوة.



وألقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية باتجاه المقدسيين، والمحال التجارية.



وفي شارع الواد، اعتدت شرطة الاحتلال على الموجدين، وانتشرت بأعداد كبيرة، وسط اعتداءات وجولات المستوطنين الاستفزازية في المنطقة.



كما دعا المستوطنون للتظاهر في "حي الشيخ جراح"، مع مواصلة عضو برلمان الاحتلال إيتمار بن غفير أعماله في المكان.