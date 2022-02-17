الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 شباط 2022 ساعة 21:31

زيلينسكي: لا نحتاج إلى جنود حلفاء أجانب على أراضينا

زيلينسكي: لا نحتاج إلى جنود حلفاء أجانب على أراضينا
وقال زيلينسكي في مقابلة مع موقع "ار بي كاي اوكرانيا"، "لا نحتاج الى عسكريين مع علم أجنبي على أراضينا، لا نطلب ذلك، والا فان استقرار العالم أجمع سيتزعزع".

وأضاف "لا نريد أن نعطي سببا إضافيا لروسيا لتقول إن لدينا هنا قواعد (اجنبية) ينبغي على (الروس) أن يدافعوا عن انفسهم حيالها".

وتابع زيلينسكي "لكننا نريد كل ما تبقى"، في إشارة الى المساعدة العسكرية والمالية التي تتلقاها كييف من حلفائها الغربيين.

وتزامنت هذه المواقف مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا "عال جدا" ويمكن أن يحصل "في الأيام المقبلة".
مصدر : وكالات
رقم : 979519
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سيد المقاومة يكسر المعادلة
سيد المقاومة يكسر المعادلة
محمد بن سلمان يسير على خطى التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني !!
محمد بن سلمان يسير على خطى التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني !!
17 شباط 2022
البحث عن المدد والنصرة من مهزوم
البحث عن المدد والنصرة من مهزوم
17 شباط 2022
أسباب ذعر "إسرائيل" من اشتعال أحداث الشيخ جراح؟
أسباب ذعر "إسرائيل" من اشتعال أحداث الشيخ جراح؟
17 شباط 2022
الدولارات الأمريكية-الغربية في المنطقة العربية أداة سياسية... ما هي الكواليس؟
الدولارات الأمريكية-الغربية في المنطقة العربية أداة سياسية... ما هي الكواليس؟
17 شباط 2022
أنصار الله السد المنيع الواقف في وجه الصهاينة
أنصار الله السد المنيع الواقف في وجه الصهاينة
17 شباط 2022
"إسرائيل" كيان فصل عنصريّ.. دعم برلمانيّ أردنيّ هل يصبح عربيّاً؟
"إسرائيل" كيان فصل عنصريّ.. دعم برلمانيّ أردنيّ هل يصبح عربيّاً؟
16 شباط 2022
الدور الأمريكي الخبيث في الحرب اليمنية.. الرسائل والنتائج
الدور الأمريكي الخبيث في الحرب اليمنية.. الرسائل والنتائج
16 شباط 2022
ضرورة صحوة العالم الإسلامي.. ماذا يريد الصهاينة من البحرين؟
ضرورة صحوة العالم الإسلامي.. ماذا يريد الصهاينة من البحرين؟
16 شباط 2022
قائد الثورة لابناء الشهداء: افتخروا بآبائكم
قائد الثورة لابناء الشهداء: افتخروا بآبائكم
16 شباط 2022
في ذكرى وليد الكعبة.. أمير المؤمنين علي بن ابي طالب
في ذكرى وليد الكعبة.. أمير المؤمنين علي بن ابي طالب
15 شباط 2022
الشيخ عيسى قاسم : البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة
الشيخ عيسى قاسم : البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة
15 شباط 2022
قائد عسكري ايراني: سنرد باسرع ما يمكن على ادنى تحرك وعدوان
قائد عسكري ايراني: سنرد باسرع ما يمكن على ادنى تحرك وعدوان
15 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أسباب ذعر "إسرائيل" من اشتعال أحداث الشيخ جراح؟
الدولارات الأمريكية-الغربية في المنطقة العربية أداة سياسية... ما هي الكواليس؟
أنصار الله السد المنيع الواقف في وجه الصهاينة
"إسرائيل" كيان فصل عنصريّ.. دعم برلمانيّ أردنيّ هل يصبح عربيّاً؟