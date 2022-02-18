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الجمعة 18 شباط 2022 ساعة 08:59

واشنطن تتوقع التوصل الى اتفاق مع ايران قريبا

واشنطن تتوقع التوصل الى اتفاق مع ايران قريبا
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريح لوكالة "فرانس برس"، يوم الخميس، إن "تقدما ملموسا تم إحرازه الأسبوع الماضي".

وأضاف: "إذا أظهرت إيران جدية، سيكون بإمكاننا وينبغي علينا التوصل إلى التفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى تنفيذ الاتفاق النووي بالكامل خلال أيام"حسب تعبيره.

وأشار إلى أن "أي شيء يختلف كثيرا عن ذلك قد يضع إمكانية العودة إلى الصفقة موضع الخطر الكبير".

وفي وقت سابق أكد كل من المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف ورئيس الوفد الإيراني إلى المفاوضات علي باقري كني، أن أطراف المفاوضات النووية أصبحت "أقرب مما كان في أي وقت مضى" من الاتفاق.

إلى ذلك نفت الخارجيةُ الايرانية ما تناقلتهُ رويترز عن مصادرَ دبلوماسية ، من تقاريرَ مفبركة بشأنِ مفاوضات فيينا، حول مسودّةِ الاتفاقِ بين إيران والدولِ الغربية .

وأوضح المتحدثُ باسمِ الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده على صفحتِه على التويتر أنّ نشْرَ معلوماتٍ خاطئة في إطارِ التقاريرِ الاعلامية أمرٌ خطير.

وشدّدَ أنّ الاتفاقيةَ النهائية التي تسمحُ بعودةِ الولاياتِ المتحدة إلى الاتفاقِ النووي مختلفة تمامًا عن التقريرِ المشوَّه وغيرِ المدعومِ بالأدلةِ .

وأضاف أنه لن يكونَ هناك اتفاقٌ ثنائيٌ أيضاً، مشيراً الى أنه مع اقترابِ الأيامِ الأخيرة من مفاوضاتِ فيينا لا يستبعدُ مزيداً من الأخبارِ المفبركة.
مصدر : وكالات
رقم : 979566
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