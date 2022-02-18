أزمة ليبيا.. السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر لمسار التسوية

جاء ذلك في لقاء جمع السيسي، في مقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل، برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وفق بيان للرئاسة المصرية، اطلعت عليه "العين الإخبارية".



ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية قوله إن السيسي أكد دعم مصر الكامل للمسار السياسي الراهن لتسوية الأزمة الليبية، وذلك في كافة المحافل الثنائية والإقليمية والدولية.



كما أعرب عن حرص القاهرة على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية، من أجل تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق.



من جانبه؛ أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص التقدير للمساندة المصرية الصادقة لبلاده، وذلك في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.



كما ثمن المنفي الجهود المصرية الحثيثة بقيادة السيسي في دعم ليبيا، خاصة عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلا عن الدور المصري الحيوي الداعم على المستوى الدولي للمسار السياسي الحالي في ليبيا.



وشهد اللقاء استعراض مستجدات الوضع في ليبيا وجهود استعادة الأمن والاستقرار بها، حيث شدد السيسي في هذا الصدد على استمرار ثوابت الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، والتمتع بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.



وتأتي التصريحات فيما تشهد ليبيا انعطافة جديدة في مسارها السياسي مع تسمية البرلمان فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء، وسط ترقب لموقع سلفه المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة الذي يقاوم في الوقت الراهن تسليم السلطة.