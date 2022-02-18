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الجمعة 18 شباط 2022 ساعة 13:47

الدفاع الروسية تعلن عودة رتل دبابات آخر إلى نقطة تمركزه بعد الانتهاء من التدريبات

الدفاع الروسية تعلن عودة رتل دبابات آخر إلى نقطة تمركزه بعد الانتهاء من التدريبات
وقالت الوزارة إن "وحدة عسكرية أخرى تضم أفرادا ومعدات عسكرية من وحدات جيش الدبابات في المنطقة العسكرية الغربية شرعت في العودة إلى نقطة تمركزها الدائم في منطقة نيجني نوفغورود بعد الانتهاء من التدريبات المخطط لها".

وأوضحت أن الدبابات والعربات المدرعة سيتم نقلها عبر السكك الحديد، وسيبلغ طول الطريق حوالي ألف كيلومتر.

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تواصل سلسلة من التدريبات العسكرية التي تشارك فيها تقريبا جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جوا.

وبدأت وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية، بعد الانتهاء من التدريبات، في العودة إلى قواعد تمركزها الدائمة، ويجري نقل جزء منها عبر سكك الحديد.
مصدر : وكالات
رقم : 979599
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