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الجمعة 18 شباط 2022 ساعة 16:22

البحرين.. الخواجة يصدح من داخل السجن بالهتافات المنددة بـ'إسرائيل'

البحرين.. الخواجة يصدح من داخل السجن بالهتافات المنددة بـ
وقالت ابنته الناشطة مريم الخواجة في تغريدة على تويتر إن والدها أقدم على هذه الخطوة الرمزية بالتزامن مع زيارة أجراها رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى البحرين أوائل هذا الأسبوع مشيرة إلى أن والدها عد هذه الخطوة "أقل الواجب في حق القضية الفلسطيني".

وأعرب الخواجة عن توقعه في اتصال هاتفي أن تنتقم منه إدارة السجن لتنديده بالكيان الاحتيال ولتضامنه مع الشعب الفلسطيني. ويقضي الحقوقي البارز عبدالهادي الخواجة حكماً بالسجن المؤبد على خلفية مشاركته في الحراك الجماهيري المطالب بإسقاط نظام حكم العائلة الخليفية الذي اندلع في البحرين في فبراير 2011.
مصدر : وكالات
رقم : 979626
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