الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 18 شباط 2022 ساعة 17:14

تلبية لنداء "الفجر العظيم".. الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

تلبية لنداء "الفجر العظيم".. الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى
وشهد المسجد الأقصى احتشاد آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام1948، لأداء الصلاة فيه؛ نصرةً لأهالي حي الشيخ جراح، ومنعاً لمخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف بها المنطقة.

وعرقلت شرطة الاحتلال دخول العديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى، بعد وصولهم عند أبوابه فجر اليوم.

وذكرت مصادر مقدسية أن شرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب ضيّقت على العديد من المصلين أثناء دخولهم، من خلال عمليات تفتيش لما يحملونه من أكياس وحقائب، وكذلك فحص الهويات الشخصية لهم أو احتجازها.

وردد المواطنون عقب الانتهاء من الصلاة، التكبيرات والهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.
مصدر : وكالات
رقم : 979633
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني
البحرين... 11 عاماً بعد انطلاق الثورة
البحرين... 11 عاماً بعد انطلاق الثورة
18 شباط 2022
سيد المقاومة يكسر المعادلة
سيد المقاومة يكسر المعادلة
17 شباط 2022
محمد بن سلمان يسير على خطى التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني !!
محمد بن سلمان يسير على خطى التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني !!
17 شباط 2022
البحث عن المدد والنصرة من مهزوم
البحث عن المدد والنصرة من مهزوم
17 شباط 2022
أسباب ذعر "إسرائيل" من اشتعال أحداث الشيخ جراح؟
أسباب ذعر "إسرائيل" من اشتعال أحداث الشيخ جراح؟
17 شباط 2022
الدولارات الأمريكية-الغربية في المنطقة العربية أداة سياسية... ما هي الكواليس؟
الدولارات الأمريكية-الغربية في المنطقة العربية أداة سياسية... ما هي الكواليس؟
17 شباط 2022
أنصار الله السد المنيع الواقف في وجه الصهاينة
أنصار الله السد المنيع الواقف في وجه الصهاينة
17 شباط 2022
"إسرائيل" كيان فصل عنصريّ.. دعم برلمانيّ أردنيّ هل يصبح عربيّاً؟
"إسرائيل" كيان فصل عنصريّ.. دعم برلمانيّ أردنيّ هل يصبح عربيّاً؟
16 شباط 2022
الدور الأمريكي الخبيث في الحرب اليمنية.. الرسائل والنتائج
الدور الأمريكي الخبيث في الحرب اليمنية.. الرسائل والنتائج
16 شباط 2022
ضرورة صحوة العالم الإسلامي.. ماذا يريد الصهاينة من البحرين؟
ضرورة صحوة العالم الإسلامي.. ماذا يريد الصهاينة من البحرين؟
16 شباط 2022
قائد الثورة لابناء الشهداء: افتخروا بآبائكم
قائد الثورة لابناء الشهداء: افتخروا بآبائكم
16 شباط 2022
في ذكرى وليد الكعبة.. أمير المؤمنين علي بن ابي طالب
في ذكرى وليد الكعبة.. أمير المؤمنين علي بن ابي طالب
15 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني
أسباب ذعر "إسرائيل" من اشتعال أحداث الشيخ جراح؟
الدولارات الأمريكية-الغربية في المنطقة العربية أداة سياسية... ما هي الكواليس؟
أنصار الله السد المنيع الواقف في وجه الصهاينة