وشهد المسجد الأقصى احتشاد آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام1948، لأداء الصلاة فيه؛ نصرةً لأهالي حي الشيخ جراح، ومنعاً لمخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف بها المنطقة.



وعرقلت شرطة الاحتلال دخول العديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى، بعد وصولهم عند أبوابه فجر اليوم.



وذكرت مصادر مقدسية أن شرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب ضيّقت على العديد من المصلين أثناء دخولهم، من خلال عمليات تفتيش لما يحملونه من أكياس وحقائب، وكذلك فحص الهويات الشخصية لهم أو احتجازها.



وردد المواطنون عقب الانتهاء من الصلاة، التكبيرات والهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.