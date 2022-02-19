الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 شباط 2022 ساعة 08:56

موسكو تعقد لقاءات مع المقداد وبيدرسن الأسبوع المقبل

موسكو تعقد لقاءات مع المقداد وبيدرسن الأسبوع المقبل
وقال فيرشينين في تصريحات للصحفيين: "نضع في اعتبارنا إجراء اتصالات ومحادثات في موسكو الأسبوع المقبل، بما في ذلك مع وزير الخارجية السوري المقداد، ثم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا بيدرسن".

وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت قبل يومين أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقي نظيره السوري فيصل المقداد في 21 من الجاري، كما يلتقي المبعوث بيدرسن في 23 فبراير.

وحسب زاخاروفا فإنه من المقرر في الاجتماع المنعقد يوم 23 فبراير بين وزير الخارجية الروسي والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية.
مصدر : وكالات
رقم : 979722
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
الكيان الصهيوني يتمادى .. وحركة المقاومة "حماس" تهدد بـ "انتفاضة"
الكيان الصهيوني يتمادى .. وحركة المقاومة "حماس" تهدد بـ "انتفاضة"
19 شباط 2022
روسيا تستخدم أسلحتها الثقيلة في سوريا !
روسيا تستخدم أسلحتها الثقيلة في سوريا !
18 شباط 2022
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني
18 شباط 2022
البحرين... 11 عاماً بعد انطلاق الثورة
البحرين... 11 عاماً بعد انطلاق الثورة
18 شباط 2022
سيد المقاومة يكسر المعادلة
سيد المقاومة يكسر المعادلة
17 شباط 2022
محمد بن سلمان يسير على خطى التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني !!
محمد بن سلمان يسير على خطى التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني !!
17 شباط 2022
البحث عن المدد والنصرة من مهزوم
البحث عن المدد والنصرة من مهزوم
17 شباط 2022
أسباب ذعر "إسرائيل" من اشتعال أحداث الشيخ جراح؟
أسباب ذعر "إسرائيل" من اشتعال أحداث الشيخ جراح؟
17 شباط 2022
الدولارات الأمريكية-الغربية في المنطقة العربية أداة سياسية... ما هي الكواليس؟
الدولارات الأمريكية-الغربية في المنطقة العربية أداة سياسية... ما هي الكواليس؟
17 شباط 2022
أنصار الله السد المنيع الواقف في وجه الصهاينة
أنصار الله السد المنيع الواقف في وجه الصهاينة
17 شباط 2022
"إسرائيل" كيان فصل عنصريّ.. دعم برلمانيّ أردنيّ هل يصبح عربيّاً؟
"إسرائيل" كيان فصل عنصريّ.. دعم برلمانيّ أردنيّ هل يصبح عربيّاً؟
16 شباط 2022
الدور الأمريكي الخبيث في الحرب اليمنية.. الرسائل والنتائج
الدور الأمريكي الخبيث في الحرب اليمنية.. الرسائل والنتائج
16 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني
أسباب ذعر "إسرائيل" من اشتعال أحداث الشيخ جراح؟
الدولارات الأمريكية-الغربية في المنطقة العربية أداة سياسية... ما هي الكواليس؟