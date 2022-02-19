لقاءات مكثفة لوزير الخارجية الايراني على هامش مؤتمر ميونيخ

وفي هذا اللقاء الذي جرى على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي الـ 58 للامن، اشار وزير الخارجية الايراني الى الطاقات الواسعة للعلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والفنية، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لعقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.



واكد امير عبداللهيان عزم طهران على ايجاد التوازن في العلاقات مع مختلف الدول الاوروبية، واصفا العلاقات مع سلوفينيا بانها تحظى بالاهمية.



من جانبه اشار الرئيس السلوفيني الى زيارته الى طهران عام 2018 ولقائه قائد الثورة الاسلامية، معتبرا تلك الزيارة والبرامج التي تلتها مؤشرا لارادة لوبليانا لتطوير العلاقات الشاملة مع طهران.



وتباحث الجانبان خلال اللقاء حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها احدث اوضاع المفاوضات الجارية في فيينا بين ايران ومجموعة "4+1".



هذا التقى وزير الخارجية نظيرتيه الالمانية انالينا بايربوك، والبلجيكية صوفي ويلميس، الجمعة على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للامن.