معاناة سجناء الرأي بالبحرين: علي محسن مهنا..من الإستدعاء إلى الإحتجاز والتعذيب

كان علي مدرس لغة عربية في مدرسة “الإمام علي” في منطقة المعامير ولكنه فصل من وظيفته بعد أن تم اعتقاله لأول مرة. جعلته مشاركته النشطة في التجمعات والمظاهرات هدفا للسلطات البحرينية. في 23 مايو 2017، تم القبض على علي لمشاركته في مظاهرة في الدراز دعما للشيخ عيسى قاسم. أصيب بطلق ناري في رأسه مما أثر على الرؤية في عينه اليمنى. لم يستطع علي أن يرى شيئا ، ونقل إلى منزل قريب لتلقي العلاج الأساسي الذي سمحت به الشرطة.



أثناء الاعتقال، وبينما كان يتم نقل علي إلى الحافلة العسكرية، تعرض للإهانة والضرب. تم احتجازه لمدة 23 يوما في إدارة المباحث الجنائية ولم يسمح له بالاتصال بأسرته إلا بعد مرور 5 أيام من تاريخ اعتقاله ولمدة تقل عن دقيقة أبلغهم أثناءها أنه بحاجة إلى ملابس. بعد 23 يوما من تعرضه لأشكال مختلفة من التعذيب في إدارة المباحث الجنائية، نقل علي إلى مركز احتجاز الحوض الجاف حيث فحص طبيب الإصابة التي تعرض لها في رأسه.



تم الإفراج عن علي في 21 يناير 2018 بعد أن دفع غرامة قدرها 200 دينار بحريني ، بينما كانت محاكمته لا تزال جارية. ثم سلم نفسه في 8 أبريل 2019 بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة عام. خلال الفترة التي قضاها في سجن جو، ضربه الحراس عمدا على مكان إصابته في رأسه، مما أدى إلى فقدانه الوعي وتم نقله إلى عيادة السجن. انتهى الأمر بعلي بالإصابة بصداع مزمن يتطلب مسكنات للألم.



بعد إطلاق سراحه، أكمل علي المشاركة في العديد من المظاهرات التي تناولت أهدافا مختلفة، مثل تفشي فيروس كورونا في السجون والدعوة إلى إطلاق سراح السجناء، بمن فيهم إبنه.



في الواقع، تم استدعاء علي عدة مرات خلال العام الماضي، وغالبا ما كان يتم إجباره على حذف المحتوى الذي كان ينشره على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به أو على توقيع تعهدات تمنعه ​​من المشاركة في المظاهرات.



والجدير بالذكر أنه في أبريل 2021، تم تغريمه بمبلغ قدره 2000 دينار بحريني لمشاركته في مظاهرات تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين في ظل تفشي فيروس كورونا داخل سجن جو. بالإضافة إلى ذلك، بين 12 و 30 يونيو 2021، تم اعتقال علي بتهمة التحريض وزعزعة الأمن لنشره مقطع فيديو تحدث فيه عن حسين بركات، السجين الذي توفي بسبب أحداث متعلقة بفيروس كورونا العام الماضي، ووصفه بالشهيد.



تشكل كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية من اعتقال مهنا بدون مذكرة توقيف، التعذيب والاستهداف المستمر، انتهاكات للقانون الدولي والقانون الوطني. انتهكت البحرين التزاماتها بموجب العديد من المعاهدات الدولية ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCRP).



على هذا النحو، تدعو ADHRB البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال التحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرض له علي من قبل المسؤولين ومحاسبتهم. علاوة على ذلك، تدعو ADHRB السلطات البحرينية إلى التوقف عن مضايقة علي الذي يمارس حقه في حرية التعبير والتجمع. كما تطالب بإطلاق سراحه وسراح جميع السجناء السياسيين فورا ودون قيد أو شرط.