اولیانوف: نقترب من اکمال مفاوضات فیینا بنجاح

وکتب اوليانوف في تغريدة له على تويتر: ممتاز! رؤساء وفود الترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا) سيغادرون فيينا لفترة بضعة ايام الا ان وفودهم ستبقى في العاصمة النمساوية لاجراء المزيد من المفاوضات. هذا امر مشجع! نحن نقترب من اكمال المفاوضات حول الاتفاق النووي بنجاح.



وكان رئيس الوفد الروسي لمفاوضات فيينا ميخائيل اوليانوف، قد اعتبر فرصة الوصول الى اتفاق في هذه المفاوضات الجارية بين ايران ومجموعة "4+1" بانها كبيرة جدا قبل نهاية الشهر الجاري.



واعلن اوليانوف بان مفاوضات فيينا هي الان في مرحلتها النهائية وان فرصة الوصول الى اتفاق قبل نهاية الشهر الجاري كبيرة جدا.



وقال رئيس الوفد الروسي في تصريح لوكالة "ايتارتاس": ان مفاوضات فيينا هي الان في مرحلتها النهائية وهنالك فرصة حقيقة للوصول الى نتيجة كنا نسعى وراءها على مدى الاشهر الطويلة الماضية.



يذكر ان جولة المفاوضات الثامنة في فيينا بين ايران ومجموعة "4+1" التي انطلقت في 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي وتخللها توقف لفترة 11 يوما، مازالت جارية في مختلف المستويات.



