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السبت 19 شباط 2022 ساعة 09:25

وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به

وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به
وأضافت الوكالة إنه "على مدار اليومين الماضيين، أدلى دبلوماسيون أوروبيون حاضرون في محادثات فيينا باقتباسات مباشرة وغير مباشرة بشأن استكمال العمل على مسودة الاتفاقية أو الإعلان عن الاتفاق النهائي هذا الأسبوع، وهو مجرد تخمين".

وأوضحت "إنه لا تزال هناك قضايا خلافية مهمة لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، والمحادثات جارية لتقريب وجهات نظر الجانبين"، معتبرة أن "القضايا المتبقية مطروحة على جدول أعمال إيران وستستمر المحادثات حتى يتم الاتفاق عليها".

ووصفت الوكالة الإيرانية في تقرير لها إن "القضايا المتبقية هي إلى حد كبير مسألة تتعلق بالغرب لاتخاذ قرار سياسي"، معتبرة أن "التأخير في اتخاذ القرار السياسي من الجانب الغربي من طاولة المفاوضات ترك مصير التوصل إلى اتفاق نهائي في حالة من الغموض".

وتابعت "يبدو أن بعض التصريحات غير الموثقة والتغطية الإعلامية المستهدفة من قبل الأطراف الغربية هي سلوك ما بعد المفاوضات أكثر من التأثير على المفاوضين الإيرانيين لقبول وجهات النظر غير العقلانية للأطراف الغربية".

وختمت الوكالة قولها "تعكس المفاوضات الصعبة التي جرت يومي الخميس والجمعة وستستمر حتى تلبية المطالب الإيرانية القانونية حقيقة أنه من وجهة نظر إيران ، لم يتم الاتفاق على أي قضية حتى يتم الاتفاق على جميع القضايا".
رقم : 979734
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