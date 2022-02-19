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السبت 19 شباط 2022 ساعة 11:03

واشنطن تتوعد بجعل روسيا دولة "منبوذة" إذا غزت أوكرانيا

واشنطن تتوعد بجعل روسيا دولة "منبوذة" إذا غزت أوكرانيا
وقال نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض لشؤون الاقتصاد الدولي داليب سينغ للصحافيين إنّ روسيا “ستصبح دولة منبوذة بالنسبة الى المجتمع الدولي. سيتمّ عزلها من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من المساهمات التكنولوجية الأكثر تطوّراً”.

واكد ان الولايات المتحدة “مستعدة” في حال حاولت روسيا استخدام موارد الطاقة وسيلة ضغط.

وقال سينغ للصحافيين “لقد اتّخذنا إجراءات (…) للتنسيق مع أكبر مستهلكي الطاقة ومنتجيها لنضمن أنّ لدينا إمدادات طاقة متواصلة وأّسواق طاقة مستقرة”.

وسبق ان اكدت واشنطن ان خط نورد ستريم 2 لنقل الغاز والذي يربط روسيا بالمانيا من طريق البحر، لن يبدأ تشغيله اذا تم اجتياح اوكرانيا.

وخلال المؤتمر الصحافي نفسه، قالت آن نويبرغر مستشارة البيت الأبيض لعمليات القرصنة المعلوماتية “نرى أنّ الدولة الروسية هي المسؤولة عن الهجمات السيبرانية التي استهدفت مصارف أوكرانية هذا الأسبوع”، وذلك مع بلوغ التوتر ذروته مع موسكو في الأزمة حول أوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 979748
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