الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 شباط 2022 ساعة 11:09

الرئيس الامريكي يمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا

الرئيس الامريكي يمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا
وجاء في بيان صدر عن المكتب أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أعلن في 13 مارس عام 2020 "فرض حالة الطوارئ في البلاد بسبب وباء كورونا، وفي فبراير عام 2021 قام الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بتمديد حالة الطوارئ".

وأضاف البيان: "لا تزال جائحة فيروس كورونا تمثل تهديدا كبيرا لصحة المجتمع وأمن البلاد، وبهذا الصدد يجب الحفاظ على سريان مفعول حالة الطوارئ في البلاد بعد 1 مارس عام 2022".

تدل معلومات جامعة جونز هوبكنس، التي تعد الإحصاءات الخاصة بكورونا اعتمادا على المعلومات التي تقدمها السلطات الفدرالية والمحلية للبلاد، على أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة تجاوز 78,3 مليون إصابة مؤكدة، فيما تجاوزت حصيلة ضحايا الفيروس 933,7 ألف شخص. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من حيث كلا هاذين المؤشرين.
مصدر : وكالات
رقم : 979751
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
البرلمان الإيراني يبدأ غداً دراسة الموازنة العامة
البرلمان الإيراني يبدأ غداً دراسة الموازنة العامة
وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به
وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به
19 شباط 2022
اولیانوف: نقترب من اکمال مفاوضات فیینا بنجاح
اولیانوف: نقترب من اکمال مفاوضات فیینا بنجاح
19 شباط 2022
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
19 شباط 2022
الكيان الصهيوني يتمادى .. وحركة المقاومة "حماس" تهدد بـ "انتفاضة"
الكيان الصهيوني يتمادى .. وحركة المقاومة "حماس" تهدد بـ "انتفاضة"
19 شباط 2022
روسيا تستخدم أسلحتها الثقيلة في سوريا !
روسيا تستخدم أسلحتها الثقيلة في سوريا !
18 شباط 2022
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني
18 شباط 2022
البحرين... 11 عاماً بعد انطلاق الثورة
البحرين... 11 عاماً بعد انطلاق الثورة
18 شباط 2022
سيد المقاومة يكسر المعادلة
سيد المقاومة يكسر المعادلة
17 شباط 2022
محمد بن سلمان يسير على خطى التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني !!
محمد بن سلمان يسير على خطى التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني !!
17 شباط 2022
البحث عن المدد والنصرة من مهزوم
البحث عن المدد والنصرة من مهزوم
17 شباط 2022
أسباب ذعر "إسرائيل" من اشتعال أحداث الشيخ جراح؟
أسباب ذعر "إسرائيل" من اشتعال أحداث الشيخ جراح؟
17 شباط 2022
الدولارات الأمريكية-الغربية في المنطقة العربية أداة سياسية... ما هي الكواليس؟
الدولارات الأمريكية-الغربية في المنطقة العربية أداة سياسية... ما هي الكواليس؟
17 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني
أسباب ذعر "إسرائيل" من اشتعال أحداث الشيخ جراح؟
الدولارات الأمريكية-الغربية في المنطقة العربية أداة سياسية... ما هي الكواليس؟