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السبت 19 شباط 2022 ساعة 13:52

الإعلان عن مقتل جندي أوكراني في دونيتسك

الإعلان عن مقتل جندي أوكراني في دونيتسك
وأوضح الجيش، في بيان السبت، أن الانفصاليين خرقوا وقف إطلاق النار شرقي البلاد 19 مرة.

وأضاف أن نيران الانفصاليين طالت مناطق "نوفوترويسك" و"جرانيتين" و"فوديان" و"بولوتون" و"شيروكينو" التابعة لـ"دونباس"، وأسفرت عن مقتل جندي.

وكان الانفصاليون المدعومون من روسيا أعلنوا من جانب واحد استقلال مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس عن أوكرانيا في ربيع 2014.

وتقع منطقتا دونيتسك ولوغانسك في حوض دونباس الشرقية التي مزقتها النزاعات والمحتلة جزئيًا من قبل الانفصاليين المدعومين من روسيا منذ 2014.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية في 16 مارس/ آذار 2014، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".
مصدر : وكالات
رقم : 979770
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