الصحة الإيرانية تعلن عن تسجيل191 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليوم السبت، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 134 الفا و798 شخصا.



وأشارت في تقريرها الى تسجيل 12 الفا و58 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و925 الفا و485 شخصا.



وأضافت أن الفين و62 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن4آلاف و11 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.



وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و458 الفا و629 شخصا لغاية الآن.



كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 46 مليونا و540 الفا و150 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.