الطائرة المسيرة حسان.. نصر جديد للمقاومة الاسلامية في لبنان

على مدى أربعين دقيقة، حلقت الطائرة المسيرة "حسّان" التي أطلقها حزب الله يوم امس الجمعة داخل الكيان الإسرائيلي ، في مهمة ‏إستطلاعية امتدت على طول 70 كيلومترا شمال فلسطين المحتلة، وعادت سالمة ‏رغم كل محاولات العدو لإسقاطها.



سارع الكيان الإسرائيلي للاعتراف بالانجاز الاستراتيجي للمقاومة الاسلامية في لبنان، مضطرا، حيث اعلن جيش الاحتلال، ان كل أنظمة الرصد، واستدعاء مروحيات وطائرات حربية، و إطلاق صواريخ من القبة الحديدية، فشلت في اعتراض الطائرة المسيرة، التي عادت الى لبنان سالمة.



وفي هذا الصدد قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الاسرائيلية إن "طائرات إف -16 وطائرات هليكوبتر أباتشي وصواريخ القبة الحديدية لم تتمكّن من اعتراض طائرة بدون طيار تسلّلت إلى "إسرائيل" من لبنان"، وعدّت ذلك الى "جانب أنه فشل أمني، فشل اقتصادي يتطلّب اقتناء وسائل اعتراض مُتاحة وأرخص".



وتابعت "قدرات حزب الله وحركة "حماس" في الميدان معروفة جيدًا، ولا تهدف فقط إلى إحراج "إسرائيل" من خلال التسلّل إلى "مجالها" الجوي، ولكن أيضًا لتشكيل الأساس لهجوم باستخدام أدوات مسلّحة.



وأضافت "القوات الجوية الاسرائيلية شغّلت بطارية القبة الحديدية، وأطلقت طائرات الهليكوبتر F-16 و Apache، لكنها فشلت في منع الطائرة من العودة بأمان إلى لبنان.



ورأت الصحيفة أنه "ليس مجرد انتصار في معركة الوعي التي سيظل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يفتخر بها، فإذا حملت الطائرة كاميرا، فسيظلّ (السيد نصر الله) يتباهى بالفيديو الذي صوّره، وأردفت "ليس مجرد فشل عسكري في اعتراض طائرة معادية تخترق الأجواء الإسرائيلية، هو فشل اقتصادي مقلق وخسارة إسرائيلية في الاقتصاد القتالي الجديد".



وفي هذا السياق فقد بارك عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، للمقاومة الإسلامية في لبنان، نجاح العملية الأخيرة داخل فلسطين المحتلة.



بدوره وصف الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد أمين حطيط الانجاز الذي حققته المقاومة في حديث صحفي بأنه نصرٌ بثلاثة الإنجاز الذي قامت به المقاومة اليوم، مشيرًا إلى أنّ الطائرة بهذه المهمّة التي نفّذتها حققت ثلاثة إنجازات:



الإنجاز الأول، هو امتلاك الطائرة بالتصنيع، خاصّة أنّ هذا الحدث يأتي مباشرة بعد كلام الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، الذي قال فيه علانيّة أنّ حزب الله يصنّع المسيّرات ومن يريد فليقدّم طلبًا.



هذه النقطة أثبت أنّ حزب الله يمتلك تقنيّة هامة تمكّنه من تنفيذ مهمّة داخل أجواء العدو لمسافة 70 كلم، وهذا الانجاز الثاني.



أمّا الإنجاز الثالث، فهو القدرة على استعادة الطائرة سالمة، وهذا تحدٍّ كبير للعدو، الذي شعر بأنّه مراقب، وهذه المراقبة الدقيقة تمكّن المقاومة من تحديث بنك أهدافها بشكلٍ يومي، وهذا بالنسبة للوضع العملاني للعدو يرهقه ويجعله يتكبّد لاحقًا النفقات والمصاريف الكثيرة لتجنّب هذا الخطر المستجد.



ويضيف العميد حطيط أنّ تحديث بنك الأهداف بشكل علمي نتيجة مراقبة دقيقة تقوم به الطائرة وتلتقط الصور وتبثّها، لهو أمر لم يتوقّع العدو يومًا أن يتعرّض فيه للاختبار.



إضافة لذلك، فإنّ هذه الطائرة بعودتها سالمة، رغم تفعيل الدفاع الجوي والقبّة الفولاذية للعدو، فضحت هذه القبة، ويتساءل حطيط "فإن كانت طائرة مسيّرة محدودة السرعة ومحدودة القدرات قياسًا بالطائرات النفاثة وبالصواريخ، فإن مثل هذه الطائرة لم تستطع القبّة الفولاذية احتواءها وإسقاطها، فكيف سيكون الأمر بما هو أمرّ وأدهى؟".



وبالتالي، هذا الفشل وهذه الفضيحة ستؤثر على معنويات جيش العدو الإسرائيلي" بشكلٍ عام، وعلى معنويات الفرد المقاتل خاصة في الخطوط الأمامية، وتعزز نزعة الهروب من المواجهة والهروب من الميدان، والتي تفشّت لدى العدو.





