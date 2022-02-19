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السبت 19 شباط 2022 ساعة 18:50

رئيسي: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل إلغاء العقوبات

رئيسي: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل إلغاء العقوبات
و قال “رئيسي” أن الإيرانيين “لطالما أعلنوا ترحيبهم بما يضمن حقوق الشعب الإيراني”، مشددا ضرورة إلغاء العقوبات مع عرض ضمانات موثوقة.

و أضاف:” الضغوطات و المزاعم السياسية المطروحة تهدف لحفظ الضغط على الشعب الإيراني، و هي ما يقلل من فرصة التوصل إلى اتفاق”.

و أشار الرئيس الإيراني إلى الجهود الإيرانية المبذولة في محاربة الإرهاب رغم الحصار و العقوبات الغربية، ملمحا لمواجهة الشهيد سليماني للإرهابيين قائلا:” لولا مجابهة إيران و الشهيد سليماني للإرهاب، لكانت داعش الآن في مستقرة بأوروبا”.

من جهته وافق الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” تصريحات “رئيسي” حول الضغوطات السياسية و قال:” يجب ألا تتأثر المحادثات بالسياسة” معربا عن أمله بتوصل المفاوضات النووية إلى اتفاق قريب.

يذكر استمرار الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بين كل من إيران و دول 4+1، حيث تتركز على رفع العقوبات المفروضة غربيا على طهران نهائيا، و هو ما عرضته في مسودتها الأخيرة المكونة من 20 صفحة، و التي يراها محللون بشرى بقرب الانتهاء من المحادثات و الوصول إلى اتفاق.
رقم : 979802
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