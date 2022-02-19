الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 شباط 2022 ساعة 18:51

عشرات القتلى والمصابين في تفجير انتحاري وسط الصومال

عشرات القتلى والمصابين في تفجير انتحاري وسط الصومال
ووجاء في خبر نشره التلفزيون في حسابه على "تويتر": "قام إرهابي بتفجير نفسه في مقهى ببلدة بلدوين، اليوم السبت، هناك العديد من الضحايا، وقوات الأمن وصلت موقع الحادث".

وقتل 15 شخصا على الأقل من بينهم مسؤولون محليون، في تفجير انتحاري بمطعم في مدينة بلدوين وسط الصومال وفقما أفادت الشرطة وشهود.

ووقع الهجوم رغم التدابير الأمنية المشددة التي فرضت في بلدوين، عشية الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في الدائرة التي تبعد قرابة 340 كيلومترا شمالي مقديشو.

ومن بين القتلى مسؤولان محليان، فيما أصيب 16 مدني بجروح، حسبما قال الشرطي محمود حسن لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف، مضيفا أن الهجوم نفذه انتحاري.
مصدر : وكالات
رقم : 979803
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل إلغاء العقوبات
رئيسي: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل إلغاء العقوبات
البرلمان الإيراني يبدأ غداً دراسة الموازنة العامة
البرلمان الإيراني يبدأ غداً دراسة الموازنة العامة
19 شباط 2022
وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به
وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به
19 شباط 2022
اولیانوف: نقترب من اکمال مفاوضات فیینا بنجاح
اولیانوف: نقترب من اکمال مفاوضات فیینا بنجاح
19 شباط 2022
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
19 شباط 2022
الكيان الصهيوني يتمادى .. وحركة المقاومة "حماس" تهدد بـ "انتفاضة"
الكيان الصهيوني يتمادى .. وحركة المقاومة "حماس" تهدد بـ "انتفاضة"
19 شباط 2022
روسيا تستخدم أسلحتها الثقيلة في سوريا !
روسيا تستخدم أسلحتها الثقيلة في سوريا !
18 شباط 2022
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني
18 شباط 2022
البحرين... 11 عاماً بعد انطلاق الثورة
البحرين... 11 عاماً بعد انطلاق الثورة
18 شباط 2022
سيد المقاومة يكسر المعادلة
سيد المقاومة يكسر المعادلة
17 شباط 2022
محمد بن سلمان يسير على خطى التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني !!
محمد بن سلمان يسير على خطى التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني !!
17 شباط 2022
البحث عن المدد والنصرة من مهزوم
البحث عن المدد والنصرة من مهزوم
17 شباط 2022
أسباب ذعر "إسرائيل" من اشتعال أحداث الشيخ جراح؟
أسباب ذعر "إسرائيل" من اشتعال أحداث الشيخ جراح؟
17 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني
أسباب ذعر "إسرائيل" من اشتعال أحداث الشيخ جراح؟
الدولارات الأمريكية-الغربية في المنطقة العربية أداة سياسية... ما هي الكواليس؟