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السبت 19 شباط 2022 ساعة 18:52

عبدالسلام: المراهنون على قدرات الصهاينة لحمايتهم عليهم مراجعة حساباتهم

عبدالسلام: المراهنون على قدرات الصهاينة لحمايتهم عليهم مراجعة حساباتهم
وقال عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر "بعد انكشاف هشاشة كيان القبة الحديدية أمام طائرة مسيرة يفترض بالمراهنين أن يمنحهم أمانا بقدراته الدفاعية أن يراجعوا حساباتهم".

وأضاف أن "العاجز عن حماية نفسه هو عن حماية غيره أعجز، وفقط الخروج من اليمن من يعيد لدول العدوان أمانا تنشده من غير أهله".

يأتي هذا التصريح عقب العملية الناجحة للمقاومة الإسلامية في لبنان داخل عمق الكيان الاسرائيلي، من خلال تحليق الطائرة المسيرة "حسان" لمدة أربعين دقيقة في أجواء كيان الاحتلال وعودتها بسلام دون أن تتمكن دفاعات الاحتلال في التصدي لها.
رقم : 979804
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