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السبت 19 شباط 2022 ساعة 18:59

إيران: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية

إيران: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية
والتقى وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني وبحث معه القضايا الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وجدد رئيس السلك الدبلوماسي الإيراني ضرورة نقل مدني للسلطة في العراق مع الإجماع والمصالحة بين جميع الفئات العراقية.

وقدم وزير الخارجية العراقي خلال الاجتماع تقريرا عن التطورات الداخلية في العراق والوضع بعد الانتخابات، وأعلن استعداد بلاده لاستضافة الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والسعودية.

وقال عبد اللهيان لنظيره العراقي "الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد لمواصلة المحادثات مع السعودية، وأن هذا يعتمد قبل كل شيء على إرادة الجانب الآخر".

كما ناقش وزيرا خارجية البلدين المشاريع الاقتصادية بين البلدين وكيفية تنفيذ المحادثات التي جرت بين الوفدين خلال الأشهر القليلة الماضية.
رقم : 979805
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