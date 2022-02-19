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السبت 19 شباط 2022 ساعة 20:50

خطيب زاده: إيران ملتزمة بنجاح محادثات فيينا

خطيب زاده: إيران ملتزمة بنجاح محادثات فيينا
وأوضح خطيب زاده في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال في مؤتمر ميونيخ للأمن إن إيران ملتزمة باختتام ناجح لمحادثات فيينا، وقد اتخذنا جميع القرارات التي كان ينبغي لنا اتخاذها وأظهرنا جديتنا الكاملة.

وأضاف خطيب زاده "للتوصل إلى اتفاق نهائي فإن الأمر يعتمد كلياً الآن على قيام الدول الأوروبية الثلاث فورًا بالعمل مثلنا".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "الوفد الإيراني صرح مراراً وتكرارا بأنه يرحب بالمبادرات التي تضمن حقوق الشعب الإيراني وتحميها".

وأضاف رئيسي "تم فرض ضغوط أو ادعاءات سياسية من أجل إبقاء النفوذ على الشعب الإيراني وتقويض احتمالية التوصل إلى اتفاق"، مشيراً إلى أن أي اتفاق في فيينا يجب أن يتضمن رفع العقوبات وتقديم ضمان معتبر وإغلاق القضايا والمطالبات السياسية.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لقد تم إحراز تقدم جيد في محادثات فيينا، ونأمل أن تصل المحادثات إلى نتيجة في أقرب وقت ممكن".
رقم : 979818
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