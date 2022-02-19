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السبت 19 شباط 2022 ساعة 20:50

مجلس الإفتاء الفلسطيني: ما يجري في "الشيخ جراح" تطهير عرقي

مجلس الإفتاء الفلسطيني: ما يجري في "الشيخ جراح" تطهير عرقي
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم السبت، برئاسة مفتي السلطة الفلسطينية في القدس الشيخ محمد حسين، وحضور أعضاء المجلس، حيث ندد خلالها باعتداءات المستوطنين على أهالي حي "الشيخ جراح" والمتواجدين فيه، وإغلاق شوارعه وأزقته، وفق بيان صادر اطلعت عليه "قدس برس".

و ندد مجلس الإفتاء كذلك، باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية، والمصادقة على تخصيص قرابة 35 مليون دولار لتهويد ساحة البراق، تحت مسمّى "التطوير"، في الوقت الذي شهدت فيه مصليات المسجد الأقصى المبارك تدفق مياه الأمطار بسبب منع أعمال التّرميم في المسجد.

ودعا المجلس، الفلسطينيين، إلى "حماية المقدسات بالاعتكاف والمرابطة فيهما، والنفير العام إليهما، وإعلان الرفض القاطع لاقتحامات المستوطنين التي تأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية الفلسطينية"، وفق البيان.
مصدر : وكالات
رقم : 979819
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