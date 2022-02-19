الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 شباط 2022 ساعة 21:02

السعودية: نتطلع لجولة خامسة من المحادثات مع إيران

السعودية: نتطلع لجولة خامسة من المحادثات مع إيران
كما عبر الأمير فيصل، خلال حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، عن أمله في أن تكون هناك رغبة جادة من قبل إيران لإيجاد أسلوب جديد للعمل في المنطقة.

ولفت الوزير السعودي إلى أنه "إذا شهدنا تطورا جوهريا في ملفات إقليمية مع إيران عندئذ يكون التقارب ممكنا".

اولتقى وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني وبحث معه القضايا الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية وجدد رئيس السلك الدبلوماسي ضرورة نقل مدني للسلطة في العراق مع الإجماع والمصالحة بين جميع الفئات العراقية.

وأكد عبد اللهيان إن "إيران مستعدة لمواصلة المحادثة مع السعودية، لكن استئناف المحادثة مرهون بقبول الجانب الآخر".



 
رقم : 979823
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبداللهيان: سننظر في مفاوضات مباشرة مع أمريكا إذا أبدت نوايا حسنة في رفع العقوبات
عبداللهيان: سننظر في مفاوضات مباشرة مع أمريكا إذا أبدت نوايا حسنة في رفع العقوبات
رئيسي: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل إلغاء العقوبات
رئيسي: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل إلغاء العقوبات
19 شباط 2022
البرلمان الإيراني يبدأ غداً دراسة الموازنة العامة
البرلمان الإيراني يبدأ غداً دراسة الموازنة العامة
19 شباط 2022
وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به
وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به
19 شباط 2022
اولیانوف: نقترب من اکمال مفاوضات فیینا بنجاح
اولیانوف: نقترب من اکمال مفاوضات فیینا بنجاح
19 شباط 2022
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
19 شباط 2022
الكيان الصهيوني يتمادى .. وحركة المقاومة "حماس" تهدد بـ "انتفاضة"
الكيان الصهيوني يتمادى .. وحركة المقاومة "حماس" تهدد بـ "انتفاضة"
19 شباط 2022
روسيا تستخدم أسلحتها الثقيلة في سوريا !
روسيا تستخدم أسلحتها الثقيلة في سوريا !
18 شباط 2022
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني
18 شباط 2022
البحرين... 11 عاماً بعد انطلاق الثورة
البحرين... 11 عاماً بعد انطلاق الثورة
18 شباط 2022
سيد المقاومة يكسر المعادلة
سيد المقاومة يكسر المعادلة
17 شباط 2022
محمد بن سلمان يسير على خطى التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني !!
محمد بن سلمان يسير على خطى التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني !!
17 شباط 2022
البحث عن المدد والنصرة من مهزوم
البحث عن المدد والنصرة من مهزوم
17 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني
أسباب ذعر "إسرائيل" من اشتعال أحداث الشيخ جراح؟
الدولارات الأمريكية-الغربية في المنطقة العربية أداة سياسية... ما هي الكواليس؟