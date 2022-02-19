السعودية: نتطلع لجولة خامسة من المحادثات مع إيران

كما عبر الأمير فيصل، خلال حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، عن أمله في أن تكون هناك رغبة جادة من قبل إيران لإيجاد أسلوب جديد للعمل في المنطقة.



ولفت الوزير السعودي إلى أنه "إذا شهدنا تطورا جوهريا في ملفات إقليمية مع إيران عندئذ يكون التقارب ممكنا".



اولتقى وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني وبحث معه القضايا الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية وجدد رئيس السلك الدبلوماسي ضرورة نقل مدني للسلطة في العراق مع الإجماع والمصالحة بين جميع الفئات العراقية.



وأكد عبد اللهيان إن "إيران مستعدة لمواصلة المحادثة مع السعودية، لكن استئناف المحادثة مرهون بقبول الجانب الآخر".







