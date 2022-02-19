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السبت 19 شباط 2022 ساعة 21:08

نائب لبناني: تراكم قوة المقاومة ستفرض على "إسرائيل" الاندحار عن سيادة لبنان

نائب لبناني: تراكم قوة المقاومة ستفرض على "إسرائيل" الاندحار عن سيادة لبنان
وأدلى فياض وهو عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” التي تمثل “حزب الله” في البرلمان بالتصريح، خلال مراسم رفع راية لقادة “حزب الله” على تلة “الحمامص” الواقعة عند الحدود الجنوبية، مقابل مستوطنة المطلة الإسرائيلية.

وقال فياض إن “تراكم القوة لدى المقاومة (حزب الله) وتثبيتها وتطويرها لمعادلات الردع بحيث باتت تغطي البر والبحر والجو، ستفرض على الإسرائيلي التراجع، وإعادة سيادة لبنان على ثرواته في البحر”.

وأكد أن تلك القوة “ستفرض عليه الاندحار عما تبقى من أرض لبنانية محتلة”.

وأضاف: “هذه حقائق ووقائع سنشهدها، وهي مسألة وقت ونتاج موازين القوى بيننا وبين العدو الإسرائيلي”.

يأتي هذا التصريح غداة إعلان “حزب الله” تنفيذه مهمة استطلاع “ناجحة” بطائرة من دون طيار اسمها "حسان" لمدة 40 دقيقة في الأجواء الإسرائيلية، فيما خرقت طائرات حربية إسرائيلية، الأجواء اللبنانية وحلقت على ارتفاعات منخفضة فوق العاصمة بيروت.

والأربعاء، أعلن الأمين العام لـ“حزب الله” السيد حسن نصر الله، في كلمة متلفزة، أن حزبه “بدأ بتصنيع طائرات مسيرة منذ مدة طويلة”.

ويمتلك “حزب الله” ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ الدقيقة.

ولا تزال تل أبيب تحتل جزءا من أراضي لبنان تقدر مساحتها بأكثر من 200 كلم مربع، بعد انسحابها عام 2000 من جنوبه، الذي احتلته على مدى 22 عاماً، كما تتنازع بيروت وتل أبيب على منطقة حدودية بحرية تبلغ مساحتها 860 كلم مربعا وتعد غنية بالنفط والغاز.
رقم : 979824
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