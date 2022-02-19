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السبت 19 شباط 2022 ساعة 21:23

هاريس مهددة روسيا: لا ينبغي الاستهانة بقوتنا وقوة حلفائنا!

هاريس مهددة روسيا: لا ينبغي الاستهانة بقوتنا وقوة حلفائنا!
وقالت هاريس في مؤتمر صحفي بمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيفرض حزمة عقوبات تعد الأقسى من نوعها، وأكثرها فاعلية ضد روسيا الاتحادية في حال تعرضت أوكرانيا للغزو.

وأوضحت أن العقوبات ستستهدف المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية الروسية، وستكون قوية وغير مسبوقة.

وأضافت نائب الرئيس الأمريكي أن "التزام واشنطن تجاه الناتو لم يتزحزح وقد شهدنا وحدة منقطعة النظير بين أعضائه مؤخرا".

وتابعت هاريس أنه "لا ينبغي الاستهانة بقوتنا وقوة حلفائنا"، مشيرة إلى أنه لن يتم الاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية في حال غزو روسيا لأوكرانيا، ولكن سيتم تعزيز قوات الجناح الشرقي لحلف للناتو.

وأشارت إلى أن الولايات نشرت 6000 جندي إضافي في رومانيا، مؤكدة أن واشنطن لن ترسل للقتال في أوكرانيا بل للدفاع عن الناتو.
مصدر : وكالات
رقم : 979828
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