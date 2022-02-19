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السبت 19 شباط 2022 ساعة 21:28

حزب الله: المستقبل للمعادلة التي رسمتها مسيرة حسان والاتي اعظم!

حزب الله: المستقبل للمعادلة التي رسمتها مسيرة حسان والاتي اعظم!
وشدّد الشيخ أنّه اذا اراد الاميركي من خلال الضغط والحصار على لبنان اقتصاديا وماليا إراحة العدو الاسرائيلي وتخفيف القلق فإن طائرة المقاومة بالامس جعلت الإسرائيلي يزداد قلقًا .

وتابع صفيّ الدين "أنّ أزلام اميركا يحلمون بمواقع متقدّمة وأنا أقول لكم أنتم جميعا الذين تستظلون بالخيمة الاميركية وتتوقعون (الشحادة من الخليج الفارسي) سيأتي اليوم الذي تجدون فيه كل أموالكم تذهب مع الرياح بلا قيمة ومن يتحدّى حزب الله سينكسر ويهزم في أيّ مكان" .

وخلال حفل أقيم في مدينة النبطية حول إطلاق المرحلة الثانية من مشروع ترميم المنازل للعائلات الفقيرة والمستضعفة في منطقة الجنوب الثانية رأى صفي الدين أنّ أميركا بسفارتها وحلفائها تنفق اموالا من أجل تخريب لبنان من خلال الجمعيات لتشويه صورة حزب الله لكن حزب الله وخلال الأعوام الأربعة صرف ٦ ملايين دولار من أجل مشروع ترميم المنازل في البقاع والجنوب و لم يعلن عنه سابقًا .
رقم : 979830
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