الشيخ جراح.. واستمرار سياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم، ما أسفر عن سقوط مصابين خلال الاعتداءات في الايام الاخيرة.



ويشير الاعلام العبري الى وجود مخاوف لدى كيان الاحتلال من ان تشتعل كل الجبهات جراء الاحداث في الشيخ جراح، وذلك في ظل صراع بين حكومة الاحتلال الاسرائيلي والمعارضة في الكيان حول دور كل طرف في الحي ما يظهر ضعف الكيان.



وفي هذا الصدد قال مجلس "الإفتاء الأعلى" في السلطة الفلسطينية، إن تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاتها على أهالي حي "الشيخ جراح" في مدينة القدس المحتلة، يُعد "تطهيرا عرقيا بحق السكان الأصليين".



جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم السبت، برئاسة مفتي السلطة الفلسطينية في القدس الشيخ محمد حسين، وحضور أعضاء المجلس، حيث ندد خلالها باعتداءات المستوطنين على أهالي حي "الشيخ جراح" والمتواجدين فيه، وإغلاق شوارعه وأزقته، وفق بيان صادر اطلعت عليه "قدس برس".



و ندد مجلس الإفتاء كذلك، باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية، والمصادقة على تخصيص قرابة 35 مليون دولار لتهويد ساحة البراق، تحت مسمّى "التطوير"، في الوقت الذي شهدت فيه مصليات المسجد الأقصى المبارك تدفق مياه الأمطار بسبب منع أعمال التّرميم في المسجد.



ودعا المجلس، الفلسطينيين، إلى "حماية المقدسات بالاعتكاف والمرابطة فيهما، والنفير العام إليهما، وإعلان الرفض القاطع لاقتحامات المستوطنين التي تأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية الفلسطينية"، وفق البيان.



وبدوره طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة"، بالدفاع عن الشعب الفلسطيني و وضع حدّ لعمليات هدم المنازل ومصادرة الاراضي (الفلسطينية)؛ واصفا هذا السلوك "استمرارا لسياسات الفصل العنصري من جانب الكيان الصهيوني قاتل الاطفال".



وندد "خطيب زادة" بالممارسات العنصرية لهذا الكيان، والمتمثلة في التهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم بمنطقة "الشيخ جراح"؛ حسب ما افادت به الدائرة الاعلامية لوزارة الخارجية اليوم.



وفي هذا السياق، جدّد المتحدث باسم الخارجية "التضامن" مع الشعب الفلسطيني، بصفتهم "السكان الاصليين والحقيقيين لمنطقة الشيخ جراح العريقة، مهد الديانات السماوية".



كما ناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، ان تكون على قدر واجبها القانوني والانساني في هذا الخصوص.



ومن جانبه أكد المتخص بالشؤون الاسرائيلية اسماعيل مسلماني ان التضامن الواسع مع قضية حي الشيخ جراج اربك 'اسرائيل' في التعامل مع هذه القضية.



وقال مسلماني في حديث صحفي ان المؤسسة الامنية العسكرية الاسرائيلية تفاجأت وتخطبت وارتبكت لحجم التضامن الكبير الفلسطيني مع حي الشيخ جراح، فقد بدأ الدعم البطولي من الخليل مروراً ببيت لحم وبيدا التي سجلت هي وقرية بيت دجن 238 اصابة بالاضافة الی قلقيليا وكفرقدوم مروراً بيعبد جنين.



وأكد ان الوضع الحالي ينبئ بأن "اسرائيل" لاتستطيع النزول عن الشجرة فالاحتجاجات الفلسطينية مستمرة رغم وصول قوات الاحتلال واطلاق قنابل الصوت محاولين تفريق المتظاهرين والمتضامنين.



وأوضح مسلماني ان حجم التضامن مع حي الشيخ جراح، يشبه ما حدث في معركة سيف القدس والمؤسسة الامنية الصهيونية تخبطت في التعامل مع هذه القضية بسبب الضغط الشعبي والضغط الاقليمي والضغط الدولي والاوروبي.