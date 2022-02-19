الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 شباط 2022 ساعة 21:40

عبداللهيان: سننظر في مفاوضات مباشرة مع أمريكا إذا أبدت نوايا حسنة في رفع العقوبات

عبداللهيان: سننظر في مفاوضات مباشرة مع أمريكا إذا أبدت نوايا حسنة في رفع العقوبات
وأضاف عبد اللهيان في كلمة له أمام الوفود المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، بشأن التفاوض المباشر مع أمريكا "كان الأمريكيون يراسلوننا بانتظام خلال الأسابيع القليلة الماضية لإجراء محادثات مباشرة، وإذا أبدت واشنطن نوايا حسنة لإنهاء الحظر عن أصولنا في الخارج ورفع العقوبات، فسننظر في إجراء مفاوضات مباشرة معها".

واعتبر عبد اللهيان إن التحدث الذي يواجه المفاوضات في فيينا للتوصل إلى إتفاق نووي هو "الضمانات السياسية والتنفيذية"، مشيراً غلى أن "الدول الغربية والولايات المتحدة لا زالت لم تحسم قضية الضمانات التي تطالب بها إيران".

وجدد الوزير الإيراني التأكيد على أنه "إذا كان الطرف الآخر جاهزاً لاتخاذ قرارات سياسية فمن الممكن الوصول إلى اتفاق جيد بسرعة".

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الدول الغربية "تلعب لعبة مزدوجة على النص والوقت" وأن "الطرف الآخر يجب أن يكون مستعدًا لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة" للتوصل إلى اتفاق جيد.

وتتواصل الجولة الثامنة من المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي في فيينا بمشاركة ممثلين عن إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ويشارك مبعوثو الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في المحادثات ويقول مسؤولون إيرانيون إنهم غير مستعدين للتفاوض معهم مباشرة قبل التوصل إلى إتفاق ورفع العقوبات.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استعداد بلاده المشروط لإحياء الاتفاق النووي مع الغرب.

وقال رئيسي في محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إيران جادة بشأن إحياء الاتفاق النووي وأن شروطًا مثل "رفع العقوبات وتقديم ضمانات وإغلاق القضايا السياسية شرط مسبق للتوصل الى اتفاق".
رقم : 979835
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبداللهيان: سننظر في مفاوضات مباشرة مع أمريكا إذا أبدت نوايا حسنة في رفع العقوبات
عبداللهيان: سننظر في مفاوضات مباشرة مع أمريكا إذا أبدت نوايا حسنة في رفع العقوبات
رئيسي: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل إلغاء العقوبات
رئيسي: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل إلغاء العقوبات
19 شباط 2022
البرلمان الإيراني يبدأ غداً دراسة الموازنة العامة
البرلمان الإيراني يبدأ غداً دراسة الموازنة العامة
19 شباط 2022
وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به
وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به
19 شباط 2022
اولیانوف: نقترب من اکمال مفاوضات فیینا بنجاح
اولیانوف: نقترب من اکمال مفاوضات فیینا بنجاح
19 شباط 2022
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
19 شباط 2022
الكيان الصهيوني يتمادى .. وحركة المقاومة "حماس" تهدد بـ "انتفاضة"
الكيان الصهيوني يتمادى .. وحركة المقاومة "حماس" تهدد بـ "انتفاضة"
19 شباط 2022
روسيا تستخدم أسلحتها الثقيلة في سوريا !
روسيا تستخدم أسلحتها الثقيلة في سوريا !
18 شباط 2022
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني
18 شباط 2022
البحرين... 11 عاماً بعد انطلاق الثورة
البحرين... 11 عاماً بعد انطلاق الثورة
18 شباط 2022
سيد المقاومة يكسر المعادلة
سيد المقاومة يكسر المعادلة
17 شباط 2022
محمد بن سلمان يسير على خطى التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني !!
محمد بن سلمان يسير على خطى التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني !!
17 شباط 2022
البحث عن المدد والنصرة من مهزوم
البحث عن المدد والنصرة من مهزوم
17 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني
أسباب ذعر "إسرائيل" من اشتعال أحداث الشيخ جراح؟
الدولارات الأمريكية-الغربية في المنطقة العربية أداة سياسية... ما هي الكواليس؟