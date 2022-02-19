عبداللهيان: سننظر في مفاوضات مباشرة مع أمريكا إذا أبدت نوايا حسنة في رفع العقوبات

وأضاف عبد اللهيان في كلمة له أمام الوفود المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، بشأن التفاوض المباشر مع أمريكا "كان الأمريكيون يراسلوننا بانتظام خلال الأسابيع القليلة الماضية لإجراء محادثات مباشرة، وإذا أبدت واشنطن نوايا حسنة لإنهاء الحظر عن أصولنا في الخارج ورفع العقوبات، فسننظر في إجراء مفاوضات مباشرة معها".



واعتبر عبد اللهيان إن التحدث الذي يواجه المفاوضات في فيينا للتوصل إلى إتفاق نووي هو "الضمانات السياسية والتنفيذية"، مشيراً غلى أن "الدول الغربية والولايات المتحدة لا زالت لم تحسم قضية الضمانات التي تطالب بها إيران".



وجدد الوزير الإيراني التأكيد على أنه "إذا كان الطرف الآخر جاهزاً لاتخاذ قرارات سياسية فمن الممكن الوصول إلى اتفاق جيد بسرعة".



وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الدول الغربية "تلعب لعبة مزدوجة على النص والوقت" وأن "الطرف الآخر يجب أن يكون مستعدًا لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة" للتوصل إلى اتفاق جيد.



وتتواصل الجولة الثامنة من المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي في فيينا بمشاركة ممثلين عن إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويشارك مبعوثو الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في المحادثات ويقول مسؤولون إيرانيون إنهم غير مستعدين للتفاوض معهم مباشرة قبل التوصل إلى إتفاق ورفع العقوبات.



وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استعداد بلاده المشروط لإحياء الاتفاق النووي مع الغرب.



وقال رئيسي في محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إيران جادة بشأن إحياء الاتفاق النووي وأن شروطًا مثل "رفع العقوبات وتقديم ضمانات وإغلاق القضايا السياسية شرط مسبق للتوصل الى اتفاق".