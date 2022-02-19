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السبت 19 شباط 2022 ساعة 22:58

الأسرى الفلسطينيون يغلقون جميع الأقسام في سجون الاحتلال

الأسرى الفلسطينيون يغلقون جميع الأقسام في سجون الاحتلال
وأفاد النادي في بيان مقتضب صدر عنه، مساء اليوم، أن هذه الخطوات ستستمر حتى الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن خطوات الأسرى لاحقًا ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم.

من جهته، أكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، أن الهيئة التي تمثل الأسرى في حالة استنفار واجتماع يومي رغم الظروف القاهرة خلف القضبان وممارسات إدارة السجون لدراسة واتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة سياسات الاحتلال لسلب حقوقهم وإنجازاتهم، ولإفشال الهجمة الشرسة المستمرة منذ عملية نفق الحرية.

ودعا الناطق باسم الهيئة القوى والفصائل وجماهير شعبنا لدعم معركتهم التي أطلقوا عليها “انتفاضة الأسرى”، التي لن تتوقف حتى فرض إراداتهم وانتزاع حقوقهم، وفق القدس دوت كوم.

وبين أن حراك الحركة الأسيرة وخطواتها بدأت منذ أيام، بعدما أبلغت إدارة سجون الاحتلال الحركة الأسيرة بكل فصائلها ورموزها بداية الشهر الجاري، بقرارها فرض وتطبيق ما أسمته سلسلة إجراءات “أمنية” داخل السجون، تعتبر بمثابة مساس بشكل مباشر بحياة الأسير وحقوقه.

وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها نحو 4500 أسير، بينهم (34) أسيرة، ونحو (180) طفل.

في السياق، أكد منسق قائمة "القدس موعدنا" الأسير المحرر ناجح عاصي أن الوضع في سجون الاحتلال خطير وفي تصاعد ملحوظ، يتطلب تحركا فعليا يرقى لحجم الهجمة التي يواجهها الأسرى.
مصدر : وكالات
رقم : 979843
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