ويؤكد اهالي المنطقة ان ما يجري جريمة حرب وخدمة لمصالح ولي العهد محمد بن سلمان.



أكثر من مليون سعودي من دون مأوى بعدما أُخرجوا من بيوتهم ومئات المباني والمساجد سُويت بالأرض، مع استمرار أعمال الهدم التي تقوم بها السلطات السعودية في جدة، تهدم وتزيل أحياءً سكنية كاملة في المحافظة، من دون إعطاء المواطنين مهلة لإيجاد بدائل للسكن عوضاً عن بيوتهم.



الحملة بدأت بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان بدعوى إطلاق مشروع استثماري جديد لتشييد دار أوبرا ومتحف وملاعب رياضية وغيرها من المشاريع الترفيهية السلطات ردت على



وفي هذا الصدد علق أحد المواطنين قائلا: "إن كل ما ترونه من غلاء في الأسعار وتسلط بظلم وانفتاح مضروب وتهجير وهدد. ما هو الا بعض العقوبات الإلهية لعل الناس تنزع عنها لباس الذل وتعرف حقها بالدِّين والدنيا. ابن سلمان لن يقف عند ازالة جدة إن لم يوقفه الشعب. فالكرة بملعب الشعب".



وغرد ناشط آخر معلقا على كلام مسؤول سعودي حول تعويض اصحاب المنازل المهدمة: "الدولة جزاها الله خير تعوض. فعلاً حتى الإحساس بالناس المهجرين قسرياً يكون صعب على الموظف الحكومي. صفر تعاطف".



وكتب حساب لناشط سعودي: "يعني المواطن السعودي في نظر الدولة ما يستاهل التعويض لكن كرما منها عوضته وهي اصلا إللي طردته من بيته وشردته في الشارع".



هـدم وتهجير ممنهج في جدة الحجاز بعد الحويطات ومكة والمدينة.. ومواطنة حجازية تصرخ “أنت يهودي يابن سلمان”.. الوهابية السعودية اليهودية: منازل وآثار المؤمنين “عشوائيات وشرك” وآثار اليهود “حضارة وسلام”



فقد ظهرت مواطنة من الحجاز مدينة جدة في مقطع فيديو متضررة من هـدم مسكنها وتهجيرها قسراً من احد احياء مدينة جدة القديمة، وأوضحت المواطنة الحجازية أن الاحياء ليست عشوائية حتى يتم هدمها، موضحةً ان النظام السعودي لم يدفع تعويضات او يوفر بدائل بالسكن والايواء حتى في المدارس.



وأضافت المواطنة الجداوية وبغصة وحرقة وألم بالقول: “اليوم بصراحة عرفت ألم ومعاناة إخواننا الفلسطينيين الله يكون في عونهم، تنهد عليهم بيوتهم ويخرجونهم”.



المواطنة السعودية وجهت رسالة لبن سلمان وقالت “حسبي الله عليك يا بن سلمان، انت يهودي أساسا، انتم يهود والله انتم عائلة يهودية ما عندكم ذمة ولا ضمير”.



وفي نهاية المقطع كانت دعوة المظلوم من المواطنة الحجازية الجداوية متوجهة بالدعاء لخالق السماوات والأرض “الله ينتقم منكم ويروينا فيكم آية وعبرة”.



في السياق ظهر مواطن مسعوّد في مقطع فيديو يناشد بن سلمان لوقف هـدم مسكنه الذي بناه وسدد رسوم الكهرباء، جزماً ويقيناً منه أن بيته قانوني، موضحاً بانه عسكري متقاعد وخدم في ميليشيات بني سعود.



وفي مقطع فيديو آخر ظهرت الشيولات السعودية أثناء هـدم أحد المساجد، حتى بيوت الله “عشوائيات”.