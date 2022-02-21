الرئيس الإيراني يغادر طهران إلى قطر

إيران (إسلام تايمز) - غادر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، صباح اليوم الاثنين، العاصمة طهران إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تستمر يومين يلتقي خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.