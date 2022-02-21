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الاثنين 21 شباط 2022 ساعة 08:41

الرئيس الإيراني يغادر طهران إلى قطر

الرئيس الإيراني يغادر طهران إلى قطر
ونقل موقع "إسلام تايمز"، عن التلفزيون الرسمي الإيراني، إن الرئيس إبراهيم رئيسي غادر قبل دقائق طهران متوجها إلى الدوحة في زيارة رسمية تستغرق يومين للمشاركة في القمة السادسة للدول المصدرة للغاز ويلقي كلمة فيها.

وسيبحث الرئيس الإيراني وامير قطر، العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وسيجري وفدا البلدين رفيعي المستوى محادثات وسيتم في ختامها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الايراني ابناء الجالية الايرانية المقيمين في قطر وكذلك التجار ورجال الاعمال الايرانيين والقطريين.

وفي اليوم الثاني من زيارته الى الدوحة، سيشارك الرئيس الايراني غدا الثلاثاء في اجتماع القمة السادس لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF .

وسيرافق الرئيس الايراني خلال زيارته إلى قطر، كل من وزراء الخارجية والنفط والثقافة والتراث والسياحة ورئيس مكتب الديوان الرئاسي.
رقم : 980035
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