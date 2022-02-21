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الاثنين 21 شباط 2022 ساعة 08:48

عبداللهيان: الوصول إلى إتفاق في فيينا رهن مرونة غربية

عبداللهيان: الوصول إلى إتفاق في فيينا رهن مرونة غربية
وقال عبد اللهيان في مقابلة مع قناة "يورونيوز" الأوروبية، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ الأمني بألمانيا، "أن طهران أظهرت حتى الآن مبادرة ومرونة كبيرة على طاولة المفاوضات النووية".

وأضاف عبد اللهيان إن هناك إمكانية للنتوصل إلى اتفاق نهائي في ساعات قليلة، وقال طإن تحديد الوقت المحدد للاتفاق يعتمد على مرونة ومبادرة الغرب".

وصرح وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية نقلت رسالتها إلى المسؤولين الأمريكيين عبر وسطاء، وأن الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي كانت على دراية مباشرة بتوقعات طهران.

وفي الأحد، كتب 250 عضوا في البرلمان الإيراني، رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي تتعلق بعودة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، قائلين "لا تلتزموا بأي اتفاق دون الحصول على الضمانات اللازمة".

وطالب المشرعون رئيسي بأن يتم برفع العقوبات في اتفاقية احياء الاتفاق النووي و "بعد التحقق، تفي إيران بالتزاماتها".

وتتواصل الجولة الثامنة من المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي في فيينا بمشاركة ممثلين عن إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

فيما حمل وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة والدول الأوروبية أي فشل محتمل للمحادثات النووية في فيينا.
 
رقم : 980037
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