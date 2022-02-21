الحوثي: الاستمرار في استهداف الشعب اليمني جريمة حرب وإرهاب متعمد

وأكد الحوثي أن الاستمرار في استهداف الشعب اليمني جريمة حرب وإرهاب متعمد.



وارتفعت حصيلة غارة تحالف العدوان السعودي الأمريكي على منزل أسرة المواطن أحمد تمري في مديرية عبس الى شهيدة وعشرة جرحى بينهم 7 أطفال .