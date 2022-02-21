الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 21 شباط 2022 ساعة 09:22

فجر اليوم.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

فجر اليوم.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
ونقلت "وكالة (معا) الاخبارية" عن مصادر وصفتها بـ"المحلية"، تأكيدها ان قوات الاحتلال داهمت العديد من المنازل في القدس وجنين ورام الله والخليل ونابلس قبل أن تعتقل ٢٤ مواطنا، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في جنين وعناتا، كما تعرض حاجز الجلمة لإطلاق نار.

وعرف من بيت المعتقلين:- قاسم درباس وحسين عطية ومحمد عبد الرازم وإسماعيل ناصر ويوسف ناصر ومحمد مصطفى وعبد الله أبو ريالة وحسين عبيد وعلي عبيد وجميعهم من بلدة العيسوية، والأسير المحرر عدي الشرباتي من الخليل، والشاب حمودة أبو طبيخ والشقيقين معاذ ومحمد مخامرة عقب اقتحام منازلهم في يطا جنوبي الخليل، والشابين وجدي سلامة وسامي أبو هنية من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحــتلة، والشيخ الكفيف والأسير المحرر عز الدين عمارنة من يعيد بجنين.
رقم : 980048
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قتلى في تحطم مقاتلة إيرانية شمال البلاد
قتلى في تحطم مقاتلة إيرانية شمال البلاد
اعتراف دوليّ بسياسة الفصل العنصريّ الإسرائيليّة ضد الفلسطينيين.. أسبابه ونتائجه؟
اعتراف دوليّ بسياسة الفصل العنصريّ الإسرائيليّة ضد الفلسطينيين.. أسبابه ونتائجه؟
21 شباط 2022
انصارالله يحققون انتصارات في جبهة حرض.. وتحالف العدوان يلجأ للفبركة الإعلامية
انصارالله يحققون انتصارات في جبهة حرض.. وتحالف العدوان يلجأ للفبركة الإعلامية
21 شباط 2022
ماذا وراء تحذيرات المقاومة..هل تندلع انتفاضة
ماذا وراء تحذيرات المقاومة..هل تندلع انتفاضة
21 شباط 2022
انتهاء الخلاف النفطي المزمن بين بغداد واربيل بحكم المحكمة الاتحادية
انتهاء الخلاف النفطي المزمن بين بغداد واربيل بحكم المحكمة الاتحادية
21 شباط 2022
الرئيس الإيراني يغادر طهران إلى قطر
الرئيس الإيراني يغادر طهران إلى قطر
21 شباط 2022
عبداللهيان: سننظر في مفاوضات مباشرة مع أمريكا إذا أبدت نوايا حسنة في رفع العقوبات
عبداللهيان: سننظر في مفاوضات مباشرة مع أمريكا إذا أبدت نوايا حسنة في رفع العقوبات
19 شباط 2022
رئيسي: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل إلغاء العقوبات
رئيسي: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل إلغاء العقوبات
19 شباط 2022
البرلمان الإيراني يبدأ غداً دراسة الموازنة العامة
البرلمان الإيراني يبدأ غداً دراسة الموازنة العامة
19 شباط 2022
وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به
وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به
19 شباط 2022
اولیانوف: نقترب من اکمال مفاوضات فیینا بنجاح
اولیانوف: نقترب من اکمال مفاوضات فیینا بنجاح
19 شباط 2022
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
19 شباط 2022
الكيان الصهيوني يتمادى .. وحركة المقاومة "حماس" تهدد بـ "انتفاضة"
الكيان الصهيوني يتمادى .. وحركة المقاومة "حماس" تهدد بـ "انتفاضة"
19 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتراف دوليّ بسياسة الفصل العنصريّ الإسرائيليّة ضد الفلسطينيين.. أسبابه ونتائجه؟
ماذا وراء تحذيرات المقاومة..هل تندلع انتفاضة
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني