فجر اليوم.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

ونقلت "وكالة (معا) الاخبارية" عن مصادر وصفتها بـ"المحلية"، تأكيدها ان قوات الاحتلال داهمت العديد من المنازل في القدس وجنين ورام الله والخليل ونابلس قبل أن تعتقل ٢٤ مواطنا، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في جنين وعناتا، كما تعرض حاجز الجلمة لإطلاق نار.



وعرف من بيت المعتقلين:- قاسم درباس وحسين عطية ومحمد عبد الرازم وإسماعيل ناصر ويوسف ناصر ومحمد مصطفى وعبد الله أبو ريالة وحسين عبيد وعلي عبيد وجميعهم من بلدة العيسوية، والأسير المحرر عدي الشرباتي من الخليل، والشاب حمودة أبو طبيخ والشقيقين معاذ ومحمد مخامرة عقب اقتحام منازلهم في يطا جنوبي الخليل، والشابين وجدي سلامة وسامي أبو هنية من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحــتلة، والشيخ الكفيف والأسير المحرر عز الدين عمارنة من يعيد بجنين.