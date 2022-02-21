قتلى في تحطم مقاتلة إيرانية شمال البلاد

إيران (إسلام تايمز) - تحطّمت صباح اليوم الاثنين، طائرة مقاتلة في مدينة تبريز شمال غرب ايران، وفقاً لما ذكره التلفزيون الرسمي، مشيراً إلى أن "السلطات المحلية أعلنت أن المقاتلة سقطت على صالة رياضية في أحد شوارع المدينة".