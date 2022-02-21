وزيرة اقتصاد الاحتلال الى المغرب لتعزيز التطبيع وتوقيع اتفاقية تعاون

وحسب مصدر بدأت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربفاي الأحد زيارة إلى المغرب تستمر أربعة أيام، تسعى خلالها إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين كيان الاحتلال الاسرائيلي ومملكة المغرب، وتعزيز التطبيع المتسارع لعلاقاتهما.



كما تهدف الزيارة إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين الكيان المحتل والمملكة وتعزيز التطبيع المتسارع لعلاقاتهما، حسبما أفادت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية في بيان أشارت فيه إلى أن باربفاي ستوقع مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور اتفاقية "تاریخیة للتعاون الإقتصادي والتجاري"، من شأنھا أن تشكل خطوة مھمة لتثبیت الأسس الاقتصادیة للعلاقات التجاریة بین المغرب وإسرائیل".



وأكدت الوزارة أن "المغرب يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للكيان الاسرائيلي في الميادين الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية".



وهذه هي الزيارة الثالثة لمسؤول إسرائيلي إلى المغرب بعد زيارة وزير الخارجية يائير لابيد في آب/أغسطس الماضي.



كما نقل البيان عن باربفاي قولها إنه "بالرغم من العلاقات التجاریة القائمة حالیا وكذالك حضور الصناعة الإسرائیلیة، إلا أن العلاقة الاقتصادیة ما زالت جزئية". وأفاد البيان الإسرائيلي بأن التبادلات التجارية مع المغرب بلغت "نحو 131 ملیون دولار سنة 2021، منھا ما یقارب 31 ملیون دولار من الصادرات و100 ملیون دولار من الواردات".



ومن المرتقب أن تزور باربفاي الرباط والعاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء وقبلتها السياحية مراكش، على أن تعقد اجتماعات مع وزراء ورجال أعمال مغاربة. كما ستزور "مجموعة من المقاولات الإسرائیلیة العاملة في قطاع النسیج والفلاحة"، وفق نفس المصدر.



وتأتي الزيارة التي كانت مقررة منذ فترة بعدما أعطى الجانبان دفعا قويا لعلاقاتهما في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر بتوقيع اتفاق تعاون أمني غير مسبوق، وذلك خلال زيارة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس للرباط. ويتيح الاتفاق للمغرب خصوصا الحصول بسهولة على معدات إسرائيلية عالية التكنولوجيا.



هذا وتشمل الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب قطاعات النقل والمطاط والبلاستيك والمنتجات الكيميائية، بينما تصدر المملكة إلى الكيان المحتل منتجات النسیج والزراعة والنقل، بحسب البيان الإسرائيلي.



ومنذ تطبيع العلاقات تطرق مسؤولون من الجانبين إلى فرص التعاون في مجالات عدة، منها التكنولوجيا والماء والزراعة والطاقة المتجددة.



وفي سياق تعزيز العلاقات أيضا، تبدأ شركة الخطوط الملكية المغربية أولى رحلاتها المباشرة بين الدار البيضاء و"تل أبيب" في 13 آذار/مارس. كما ينتظر أن يستأنف السياح الإسرائيليون زيارة المملكة إثر إعادة فتح مجالها الجوي في 7 شباط/فبراير بعدما أغلق لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.