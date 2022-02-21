خطيب زاده: القضايا المتبقية في فيينا صعبة ومهمة ويتعين حلها

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، انه “قدمنا اقتراحاتنا حول القضايا العالقة فور عودة وفدنا المفاوض إلى فيينا”، مؤكدا أنه “يجب رفع جميع العقوبات التي تناقض الاتفاق النووي و القرار الأممي 2231 وهذا ما نتابعه في فيينا”.



وأضاف خطيب زادة: "المحادثات النووية حققت تقدما كبيرا..إذا شهدنا تعهد الجانب الآخر في القضايا المتبقية، سندخل بالتأكيد مرحلة المصادقة على الاتفاق..ما زلنا ننتظر قرار أوروبا وأمريكا".



وتابع المتحدث باسم الخارجية: "لقد أحرزت المحادثات تقدما ملحوظا للغاية..لقد انخفض نطاق وعدد القضايا العالقة، ولكن الموضوعات المتبقية هي أصعب القضايا الرئيسية والجدية التي يتعين حلها".



وأكمل: إذا رأينا التزام الطرف الاخر بشأن الموضوعين او الثلاث المتبقيات، سوف ندخل المرحلة النهائية..ما زلنا ننتظر قرارات أوروبا والولايات المتحدة ولم نر الإرادة لديهم بعد".



واستطرد خطيب زادة: “حقوق إيران المحقة والإنجازات والعلوم النووية السلمية تعد من حقوقنا و خطوطنا الحمراء”.



وأشار إلى أنه "مازال هناك طريقا أمامنا حتى التوصل للاتفاق"، مضيفا: نتابع الضمانات التجارية والسياسية ونصر على الضمانات الذاتية لنتمكن من العودة الى نشاطاتنا النووية في حال نقض الطرف الآخر الاتفاق.



وقال خطيب زادة: "لا نستطيع الكشف عن تفاصيل المفاوضات قبل التوصل إلى النتيجة النهائية.. نحن على تواصل مع الاعلام الإيراني بصورة مستمرة".



من جانبه، قال خطيب زاده إن "إيران مستعدة لإجراء مباحثات مع #السعودية"، مضيفاً "التوصل لنتيجة في المباحثات مع السعودية يحتاج لتواصل المفاوضات وتوفر إرادة حقيقية لدى الرياض".



وأضاف "مستعديطون لمواصلة الحوار مع السعودية وحل المشاكل، لكن تحقيق نتائج مرتبط بجدية الرياض".