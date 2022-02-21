توغل محدود للاحتلال الإسرائيلي شرق رفح

ونقل مصدر صحفي عن شهود عيان قولهم، ان 5 جرافات ودبابة توغلت في أراضي المواطنين الزراعية وسط عمليات تجريف وإطلاق نار متقطع تجاه الأراضي القريبة من التوغل، دون أن يبلغ عن إصابات.