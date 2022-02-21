خطيب زادة: ننتظر قرارات اوروبا واميركا حول القضايا العالقة في فيينا

ايران مازالت تنتظر قرارات اوروبا واميركا حول القضايا العالقة المتبقية للوصول الى اتفاق في مفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة "4+1"، مصرحا "اننا لم نر منهم الارادة اللازمة لهذا الامر لغاية الان".