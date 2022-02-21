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الاثنين 21 شباط 2022 ساعة 13:30
اليمن.. شهداء وجرحى من أسرة واحدة في غارة لطيران العدوان على حجة
وذكر مصدر في حجة أن شهيدة وثمانية جرحى معظمهم من النساء والأطفال وبينهم مسن كحصيلة أولية لجريمة العدوان بحق اسرة المواطن أحمد تمري بمنطقة السقف بمديرية عبس.
مصدر :
وكالات
رقم :
980112
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