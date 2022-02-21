اليمن.. شهداء وجرحى من أسرة واحدة في غارة لطيران العدوان على حجة

اسلام تايمز (اليمن) - سقط عدد من الشهداء وجرحى مساء الأحد، في غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على منزل المواطن أحمد محمد تمري بمنطقة السقف بمديرية عبس محافظة حجة .