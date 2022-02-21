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الاثنين 21 شباط 2022 ساعة 14:13

قوات الاحتلال تفرج عن 19 مستوطنا هاجموا بلدة حوارة

قوات الاحتلال تفرج عن 19 مستوطنا هاجموا بلدة حوارة
وبحسب مصادر فإنه سيتم الإفراج عن المستوطنين الـ 19 ضمن شروط تقييدية، مشيرة إلى أن 9 منهم كانوا أفرج عنهم منذ أيام ضمن ذات الشروط.

وكانت قافلة مركبات للمستوطنين دخلت بلدة حواره في نابلس وهاجمت المواطنين خلال احتفالها بإطلاق سراح مستوطن كان موقوفا على ذمة هجمات مماثلة.

وقد جاء في خبر سابق بتاريخ 24 كانون الثاني الماضي ان عددا من المستوطنين هاجموا بلدة حوارة خلال مسيرة قاموا بها بالسيارات من حاجز زعترا إلى دوار ايتسهار تحت حماية عسكرية من قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس، ونقلت وکالة "معا" عن عواد نجم الناطق باسم حركة فتح قوله: "إن عددا من الاصابات وقعت في صفوف المواطنين عرف منهم المواطن منتصر بالله ضميدى 17 عاما حيث تم الاعتداء على من قبل المستوطنين وتم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج".

واضاف عواد أن المستوطنين قاموا بتحطيم 50 سيارة وزجاج محل تجاري بعد رشقها بالحجارة أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة خلال المسيرة التى قاموا بها بالسيارات . وأكد عواد أن المستوطنين أطلقوا النار من اسلحه اتوماتكية في الهواء بوسط حوارة والقيام بأعمال عربدة وارهابية في القرية.
مصدر : وكالات
رقم : 980120
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