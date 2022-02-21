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الاثنين 21 شباط 2022 ساعة 14:15

الخارجية التونسية تدعو مواطنيها في أوكرانيا إلى الحذر

الخارجية التونسية تدعو مواطنيها في أوكرانيا إلى الحذر
وطلبت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، أفراد الجالية المتواجدين بالأراضي الأوكرانية إلى التواصل مع سفارتي تونس بكل من موسكو ووارسو (بولندا) لتقديم معطياتهم الشخصية والقنصلية.

وأهابت، بالجميع، توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم وتجنب المناطق الخطرة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن سلطات بلد الاقامة.

وحثت أفراد الجالية المقيمين بصفة خاصة بالمناطق التي تشهد توترا ملحوظا، على مغادرة هذه المناطق ضمانا لسلامتهم، داعية أفراد الجالية الراغبين في مغادرة الأراضي الأوكرانية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة طالما لا تزال إمكانيات السفر متاحة.

في السياق ذاته، دعت الوزارة أيضا كل التونسيين الراغبين في التوجه إلى دولة أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم إلى وقت لاحق، ريثما يستقر الوضع.
مصدر : وكالات
رقم : 980122
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