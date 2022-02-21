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الاثنين 21 شباط 2022 ساعة 16:30

الأردن ومصر يوقعان 5 مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة

الأردن ومصر يوقعان 5 مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة
وبحسب مصدر وقعت المذكرات بحضور رئيسا وزراء البلدين مصطفى مدبولي وبشر الخصاونة، حيث يزور الأخير القاهرة لحضور اجتماع اللجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة.

اتفق الجانبان خلال أعمال اللجنة العليا، على متابعة نتائج زيارة الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأخيرة إلى مصر بتكامل سياحي في منطقة البحر الأحمر.

من جانبه قال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري نادر سعد، فى بيان أمس الأحد، إن رئيس الوزراء الأردني وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ30 للجنة العليا المشتركة.

ضم الوفد الأردني وزراء النقل والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والطاقة والثروة المعدنية والمالية والتنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة والتموين، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس غرفة صناعة الأردن، وعددا من كبار المسئولين الأردنيين.

بلغ التبادل التجاري بين مصر والأردن 430.8 مليون دولار بالنصف الأول من عام 2021، ارتفاعا من 341.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26.2%، وفقا لصحيفة "الدستور" المصرية.
مصدر : وكالات
رقم : 980137
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