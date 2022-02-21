الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 21 شباط 2022 ساعة 16:32

رئيسي : التوصل الى اتفاق مع الغرب رهن بإلغاء الحظر وضمان مصالح الشعب الايراني

رئيسي : التوصل الى اتفاق مع الغرب رهن بإلغاء الحظر وضمان مصالح الشعب الايراني
وفي مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين مع اميردولة قطر "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني"، اعرب رئيسي عن تقديره للدعوة التي تسلمها لحضور قمة كبار الدول المصدرة للغاز.

واستطرد : انني ازور الدوحة في اطار هدفيين، الاول توسيع العلاقات الثنائية بين ايران ودولة قطر، والثاني حضور قمة رؤساء كبار الدول المصدرة للغاز.

وعن مباحثاته التي وصفها "جيدة وايجابية" مع الامير القطري اليوم، قال رئيس الجمهورية : لقد اتفقنا في هذه اللقاء على توظيف الفرص والطاقات المتوفرة لدى البلدين من اجل تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.

واردف : نحن اتفقنا على اتخاذ خطوات جديدة واكثر عزما بهدف رفع مستوى العلاقات والتعاون في العديد من المجالات بين البلدين.

كما لفت الى اتفاقه مع "الشيخ ال ثاني"، لتحقيق نقلة اساسية على صعيد التعاون الايراني القطري في مجالات الطاقة والطرق والتجارة والاستثمارات والامن الغذائي والسلامة الصحية والثقافة؛ معلنا استعداد طهران لتقديم كامل الدعم في سياق اقامة كاس العام لكرة القدم 2022، باحسن صورة، في دولة قطر.

وذكر رئيسي، بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتها الاقليمية؛ مبينا ان هذا النهج سيضمن ايجاد ارضيات مناسبة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف على صعيد المنطقة.

ومضى يقول : ان مستوى التعاون الحالي بين دول المنطقة لا يليق بحجم الطاقات العظيمة المتوفرة لدى هذه البلدان؛ وعليه فان ايران تريد بناء على اسس حسن الجوار ان تسهم في تعزيز هذه الاواصر وتطوير تعاونها مع الجيران اكثر فاكثر.

واكد، ان "الجمهورية الاسلامية اثبتت تضامنها مع جميع الدول المستقلة، كما برهنا على صداقتنا وسط الظروف العصيبة، لجميع دول المنطقة؛ حيث ادرك معظم هذه الدول الحقيقة ذاتها ولديها تجارب مشتركة في هذا الخصوص".

وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية بحضور الامير القطري، قال رئيس الجمهورية : ان ايران الاسلامية انتصرت في ساحتي مكافحة الارهاب والتصدي للضغوط القصوى التي فرضها الاعداء.

وتابع : لقد حان الوقت بان تظهر الولايات المتحدة الاميريكية ارادتها بِشان رفع كامل الحظر عن ايران؛ مشددا بالقول : ان التوصل الى اتفاق مع الغرب رهن بتحقيق مصالح الشعب الايراني والغاء الحظر وتقديم ضمانات حقيقية والغاء الملفات السياسية.
رقم : 980138
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي : التوصل الى اتفاق مع الغرب رهن بإلغاء الحظر وضمان مصالح الشعب الايراني
رئيسي : التوصل الى اتفاق مع الغرب رهن بإلغاء الحظر وضمان مصالح الشعب الايراني
خطيب زاده: القضايا المتبقية في فيينا صعبة ومهمة ويتعين حلها
خطيب زاده: القضايا المتبقية في فيينا صعبة ومهمة ويتعين حلها
21 شباط 2022
قتلى في تحطم مقاتلة إيرانية شمال البلاد
قتلى في تحطم مقاتلة إيرانية شمال البلاد
21 شباط 2022
اعتراف دوليّ بسياسة الفصل العنصريّ الإسرائيليّة ضد الفلسطينيين.. أسبابه ونتائجه؟
اعتراف دوليّ بسياسة الفصل العنصريّ الإسرائيليّة ضد الفلسطينيين.. أسبابه ونتائجه؟
21 شباط 2022
انصارالله يحققون انتصارات في جبهة حرض.. وتحالف العدوان يلجأ للفبركة الإعلامية
انصارالله يحققون انتصارات في جبهة حرض.. وتحالف العدوان يلجأ للفبركة الإعلامية
21 شباط 2022
ماذا وراء تحذيرات المقاومة..هل تندلع انتفاضة
ماذا وراء تحذيرات المقاومة..هل تندلع انتفاضة
21 شباط 2022
انتهاء الخلاف النفطي المزمن بين بغداد واربيل بحكم المحكمة الاتحادية
انتهاء الخلاف النفطي المزمن بين بغداد واربيل بحكم المحكمة الاتحادية
21 شباط 2022
الرئيس الإيراني يغادر طهران إلى قطر
الرئيس الإيراني يغادر طهران إلى قطر
21 شباط 2022
عبداللهيان: سننظر في مفاوضات مباشرة مع أمريكا إذا أبدت نوايا حسنة في رفع العقوبات
عبداللهيان: سننظر في مفاوضات مباشرة مع أمريكا إذا أبدت نوايا حسنة في رفع العقوبات
19 شباط 2022
رئيسي: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل إلغاء العقوبات
رئيسي: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل إلغاء العقوبات
19 شباط 2022
البرلمان الإيراني يبدأ غداً دراسة الموازنة العامة
البرلمان الإيراني يبدأ غداً دراسة الموازنة العامة
19 شباط 2022
وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به
وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به
19 شباط 2022
اولیانوف: نقترب من اکمال مفاوضات فیینا بنجاح
اولیانوف: نقترب من اکمال مفاوضات فیینا بنجاح
19 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتراف دوليّ بسياسة الفصل العنصريّ الإسرائيليّة ضد الفلسطينيين.. أسبابه ونتائجه؟
ماذا وراء تحذيرات المقاومة..هل تندلع انتفاضة
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني