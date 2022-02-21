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الاثنين 21 شباط 2022 ساعة 19:11

سوريا وإيران توقعان مذكرة للتعاون في الشؤون الإدارية والتوظيف

سوريا وإيران توقعان مذكرة للتعاون في الشؤون الإدارية والتوظيف
ووقع المذكرة عن الجانب السوري سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية وعن الجانب الإيراني ميثم لطيفي مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة شؤون الإدارة العامة والتوظيف وهي تتناول التعاون في مجال التطوير الإداري والاستفادة من الخبرات لدى كل من الطرفين ولا سيما بناء القدرات البشرية وادارتها.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون في مجال التنمية الإدارية والاصلاح الإداري والتدريب والتأهيل والأداء الإداري وإدارة الموارد البشرية واستخدام تقنية المعلومات وصولاً إلى الأهداف المتوخاة.

وقالت الوزيرة سفاف: لدينا في سورية خطط وبرامج عمل وسياسات إدارية لتحقيق التنمية الإدارية والإصلاح الإداري من خلال تعزيز أداء الموارد البشرية ورفد الكوادر والعاملين في القطاعات المختلفة بالتدريبات الإدارية والارتقاء بمستوى الوعي والتأهيل إضافة إلى تعديل وتحديث القوانين الناظمة والاستفادة من تقنية المعلومات لتحقيق التطوير والأداء الإداري والتوظيف الإداري الكيفي والنوعي وصولاً إلى الشفافية والكفاءات الإدارية المنتجة.

وأكدت سفاف أن بدء التعاون في مجال الموارد البشرية بين البلدين يعتبر نقلة نوعية في العلاقات بينهما مبينة أن سورية قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية الاجتماعية والإدارية والتخطيط الاستراتيجي والإداري.

من جانبه أكد لطيفي الاستعداد الكامل للتعاون مع سورية ووضع خبرات الجانب الإيراني في متناول الجانب السوري.

كما أكد الجانبان أهمية العمل ضمن ورشات تدريبية تأهيلية تسهم في رفع مستوى الوعي الإداري بالاستفادة من التكنولوجيا والتقانة الحديثة.

من جانبه أكد السفير السوري في طهران شفيق ديوب أن تأسيس التعاون الثنائي في مجال التنمية الإدارية باعتباره مجالاً جديداً للتعاون يحظى بأهمية كبيرة للبلدين وهو إحدى الأولويات المهمة للحكومة السورية.

كما عقدت الوزيرة سفاف جلسة مباحثات مع معاون الرقمنة ومعاون تطوير الموارد البشرية في منظمة شؤون التوظيف وتم تبادل وجهات النظر والاطلاع عن كثب على الإمكانيات المتوافرة وكيفية الاستفادة منها بما يخدم التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
رقم : 980157
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