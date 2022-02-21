الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 21 شباط 2022 ساعة 19:16

امير قطر : نأمل في التوصل قريبا لاتفاق يضمن الاستخدام السلمي للطاقة النووية

امير قطر : نأمل في التوصل قريبا لاتفاق يضمن الاستخدام السلمي للطاقة النووية
واضاف "الشيخ تميم"، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الاثنين مع رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، ان قطر "تتابع بكل اهتمام سير مفاوضات فيينا؛ لما لهذا الموضوع من تأثير على أمن واستقرار المنطقة".

ولفت انه بحث مع "اية الله رئيسي" عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها أمن المنطقة واستقرارها.

واعلن الأمير القطري استعداد الدوحة لتقديم أي مساعدة تضمن إنهاء الخلافات وتعزز أمن واستقرار المنطقة؛ مؤكداً أن "الحوار هو السبيل الأمثل لإنهاء الأزمات".

وأشار إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الإيراني؛ مبينا ان هذه الوثائق مفيدة جدا بالنسبة لبلاده.

كما نوه بالدور الهام الذي تضطلع به "لجنة التعاون المشتركة بين ايران وقطر"، في سياق تطوير التعاون الثنائي؛ واصفا الاجتماع الاخير لهذه اللجنة خلال نوفمبر 2021 في مدينة اصفهان (الايرانية) كان مثمرا جدا، ومتطلعا الى عقد اجتماع اللجنة هذا العام باستضافة قطر.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، أكد الشيخ تميم ترحيبه بالجماهير الإيرانية التي ستأتي للدوحة لحضور كأس العالم 2022.

واشار الى مباحثاته مع اية الله رئيسي حول القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الرئيسية في المنطقة؛ وتاكيد الجانبين على وقف العدوان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وايجاد حل وفقا للقرارات الدولية، يضمن لهذا الشعب حقه في تقرير مصيره بنفسه والعيش بسلام وكرامة.

وذكر امير دولة قطر، انه تباحث ايضا مع اية الله رئيسي حول قضايا افغانستان وسوريا واليمن؛ متمنيا بان يتم التوصل الى حلول سليمية في اقرب وقت ممكن لهذه الملفات.
رقم : 980159
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي : التوصل الى اتفاق مع الغرب رهن بإلغاء الحظر وضمان مصالح الشعب الايراني
رئيسي : التوصل الى اتفاق مع الغرب رهن بإلغاء الحظر وضمان مصالح الشعب الايراني
خطيب زاده: القضايا المتبقية في فيينا صعبة ومهمة ويتعين حلها
خطيب زاده: القضايا المتبقية في فيينا صعبة ومهمة ويتعين حلها
21 شباط 2022
قتلى في تحطم مقاتلة إيرانية شمال البلاد
قتلى في تحطم مقاتلة إيرانية شمال البلاد
21 شباط 2022
اعتراف دوليّ بسياسة الفصل العنصريّ الإسرائيليّة ضد الفلسطينيين.. أسبابه ونتائجه؟
اعتراف دوليّ بسياسة الفصل العنصريّ الإسرائيليّة ضد الفلسطينيين.. أسبابه ونتائجه؟
21 شباط 2022
انصارالله يحققون انتصارات في جبهة حرض.. وتحالف العدوان يلجأ للفبركة الإعلامية
انصارالله يحققون انتصارات في جبهة حرض.. وتحالف العدوان يلجأ للفبركة الإعلامية
21 شباط 2022
ماذا وراء تحذيرات المقاومة..هل تندلع انتفاضة
ماذا وراء تحذيرات المقاومة..هل تندلع انتفاضة
21 شباط 2022
انتهاء الخلاف النفطي المزمن بين بغداد واربيل بحكم المحكمة الاتحادية
انتهاء الخلاف النفطي المزمن بين بغداد واربيل بحكم المحكمة الاتحادية
21 شباط 2022
الرئيس الإيراني يغادر طهران إلى قطر
الرئيس الإيراني يغادر طهران إلى قطر
21 شباط 2022
عبداللهيان: سننظر في مفاوضات مباشرة مع أمريكا إذا أبدت نوايا حسنة في رفع العقوبات
عبداللهيان: سننظر في مفاوضات مباشرة مع أمريكا إذا أبدت نوايا حسنة في رفع العقوبات
19 شباط 2022
رئيسي: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل إلغاء العقوبات
رئيسي: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل إلغاء العقوبات
19 شباط 2022
البرلمان الإيراني يبدأ غداً دراسة الموازنة العامة
البرلمان الإيراني يبدأ غداً دراسة الموازنة العامة
19 شباط 2022
وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به
وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به
19 شباط 2022
اولیانوف: نقترب من اکمال مفاوضات فیینا بنجاح
اولیانوف: نقترب من اکمال مفاوضات فیینا بنجاح
19 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتراف دوليّ بسياسة الفصل العنصريّ الإسرائيليّة ضد الفلسطينيين.. أسبابه ونتائجه؟
ماذا وراء تحذيرات المقاومة..هل تندلع انتفاضة
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني