رغبة سعودية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني

أثارت الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى البحرين مؤخراً الكثير من العناوين الرئيسية والمثيرة. لكن الخبر الذي أثار انتباه وسائل الإعلام أقل من غيره كان أن طائرة غانتس العسكرية عبرت الأجواء السعودية لتصل إلى المنامة، وهكذا أصبحت أول رحلة إسرائيلية غير تجارية تقوم بذلك بشكل رسمي. لكن في أوساط الخبراء الإقليميين، كان حدث فتح الرياض لأجوائها أمام إسرائيل موضع جدل ونقاش واسعين حول هل تكون السعودية الدولة العربية التالية التي ستطبع علاقاتها مع إسرائيل، وتلحق بالإمارات والمغرب والبحرين والسودان الذين طبعوا في عام 2020؟ أم أنها ستختار مواصلة علاقتها السرّية مع تل أبيب، بينما تتصرف في العلن على أنها تعطي الأولوية لدعم القضية الفلسطينية؟



وفي هذا السياق أعلن وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان"، في حديثه لصحيفة "معاريف" العبرية، عن موقف بلاده من التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.



وأكدت الصحيفة العبرية في خبرها الرئيس، أن "إسرائيل معنية جدا بالتوقيع على اتفاقات تطبيع مع السعودية".



وذكرت أن وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" الذي يشارك في مؤتمر الأمن في ميونيخ، أكد أن "السعودية تشترط الأمر (التطبيع) بتسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل أو على الأقل، أن يبحث الطرفان في خطة للتسوية يكون تنفيذها ممكنا"، بحسب الصحيفة.



وزعم ابن فرحان "أن انخراط إسرائيل في المنطقة، سيشكل مكسبا هائلا ليس فقط لإسرائيل نفسها بل لكل المنطقة، لكن بدون معالجة المشاكل الجوهرية للشعب الفلسطيني ومنح كرامة وسيادة للشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولة فلسطينية"، وفق ما أوردته الصحيفة.



واعتبر ابن فرحان، أن "الأولوية الآن هي لإيجاد تسوية كي يجلس الطرفان (الفلسطيني والإسرائيلي) معا، وتكون لهم مسيرة سلمية يمكن العمل عليها، وهذا سيسهل على كل الدول التي ليس لها علاقات مع إسرائيل بعد، ومن ناحيتنا فإن هذا سيحصل عندما سيتوفر حل عادل للموضوع الفلسطيني"، على حد قوله.



وفي سياق تطبيع العلاقت بالخفاء فقد تبين في وقت سابق من هذا الشهر، موافقة إسرائيل؛ وللمرة الأولى؛ على الإنضمام إلى السعودية وسلطنة عُمَان في مناورة بحرية بقيادة الولايات المتحدة، في حين أنه تم العثور؛ في السنوات الأخيرة؛ على برامج تجسس لشركة NSO الإسرائيلية (برنامج بيغاسوس) في هواتف العديد من المعارضين السعوديين.

