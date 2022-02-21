الصحة العراقية تعلن ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت "2074 حالة إصابة، مقابل 3815 حالة شفاء، و 18 وفاة بالفيروس".



وأشارت إلى تلقي 49407 أشخاص للقاح الجائحة في عموم العراق، خلال 24 ساعة.